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احتفالا بعيد ميلاد خدمة البريد الإلكتروني الخامس عشر من جوجل Google، جيميل Gmail، والذي انطلقت خدماته في 1 أبريل 2004، أصبح في إمكانك الآن جدولة رسائل البريد الإلكتروني، ليتم إرسالها أوتوماتيكيا عند حلول الموعد الذي حددته مسبقا!
وتقول جوجل أن الميزة الجديدة ستجعل استخدام خدمات “جيميل” أكثر كفاءة واعتمادية، كما أنها ستريح المستخدمين، حيث يمكن بذلك اختيار الوقت المناسب بالضبط لإرسال الرسالة، فتتجنب بذلك إفساد عطلة شخص ما تراسله، كما أنها مفيدة لمن يريد مغادرة مكتبه والابتعاد عن جهاز الكمبيوتر لأي سبب، بينما يود أن يترك انطباع استمراره في العمل.
الأداة الجديدة في “جيميل” سوف تكون متاحة عالميا خلال الأسبوعين المقبلين، وهي لا تتطلب تثبيت أي تحديثات، حيث سيتم تنبيهك بتوفر الميزة في رسالة على الإيميل الخاص بك، كما سيظهر مجلد باسم “الرسائل المجدولة” Scheduled، سيحتفظ فيه البريد الإلكتروني بالرسائل المجدولة لحين موعد إرسالها، كما يمكن حذف أي من هذه الرسائل قبل أن يحين موعدها.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: احتفالا بعيد ميلاده الـ15.. يمكنك الآن جدولة رسائل “جيميل” لإرسالها في أي موعد تحدده! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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