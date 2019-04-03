تكنولوجيا: تحديث شهر أبريل من جوجل يعمل على إصلاح ثلاثة ثغرات في Pixel 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دفعت شركة جوجل تحديثها الشهري مع بداية شهر أبريل، ويبدو أن هذا التحديث لم يجلب آخر تحديث آمني لنظام أندرويد فحسب، بل أحضر أيضًا تصحيحات وظيفية تعمل على إصلاح العديد من المشكلات التي تؤثر على مجموعة Pixel 3.

فوفقًا لـ Pixel Update Bulletin، يحتوي تحديث شهر أبريل على أربعة تصحيحات وظيفية، معظمها لـ Pixel 3 و Pixel 3 XL.

ستجعل إحدى هذه الإصلاحات الوظيفية من السهل على مستخدمي Pixel 3 و Pixel 3 XL تنشيط مساعد جوجل عبر صوتهم، في حين سيقوم التصحيح الآخر بضبط اتصال Wi-Fi عند تنشيط eSIM لمستخدمي Pixel 3 أو Pixel 3 XL. جدير بالذكر أن مجموعة Pixel 3 تستخدم شريحة SIM مدمجة بدلاً من المطالبة بإدخال بطاقة SIM فعلية.

وعلاوةً على ذلك، حصلت أحدث طرازات Pixel أيضًا على تصحيح وظيفي يمنع الشاشة من الوميض عند تفعيل الشاشة المحيطة، وتتضمن الشاشة المحيطة وظيفة Always-on-screen والتي تتميز بخلفية سوداء مع نصوص بيضاء، وتعرض هذه الشاشة الوقت والتاريخ ودرجة الحرارة والإشعارات الأخيرة المستلمة.

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ولقد تم إضافة تصحيح وظيفي آخر، وهو موجه لـ OG Pixel و Pixel XL، حيث يعمل على تحسين اتصال بلوتوث مع هذه الطرازات.

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