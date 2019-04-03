Japan Display تؤكد خطة الإنقاذ، وتحصل على إستثمار بقيمة 1$ مليار تقريبًا لصنع شاشات OLED

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت شركة Japan Display والتي تعتبر أكبر مزود لشركة آبل بشاشات LCD، أنها ستقبل إستثمارًا بقيمة تصل تقريبًا إلى 1 مليار دولار أمريكي هذا الأسبوع، وذلك من أجل تعزيز قدرتها على إنتاج شاشات OLED.

يأتي إستثمار بقيمة 720 مليون دولار أمريكي من مجموعة إستثمارية خارجية يشاع بأنها Silkroad Fund المدعومة من قبل الحكومة الصينية، في حين تأتي 270 مليون دولار أخرى من إتفاقية تمويل بين شركة Japan Display والحكومة اليابانية. وتسبب هذا الإعلان في إرتفاع أسهم شركة Japan Display بنسبة تفوق 10 في المئة.

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إزدهرت شركة Japan Display على مر السنين لدرجة أصبحت فيها هي المزود الرئيسي لشركة آبل بشاشات LCD، ولكنها واجهت أوقاتًا عصيبة في الأونة الأخيرة بسبب إنتقال شركة آبل للإعتماد على شاشات OLED وخفض طلبياتها لشاشات LCD. ومن المتوقع أن تتخلى شركة آبل عن شاشات LCD تمامًا في هواتفها الذكية في العام 2019 أو في العام 2020، وهذا ما يجعل شركة Japan Display مهددة بالإفلاس في حالة إذا لم تبدأ بإنتاج شاشات OLED.

وبحسب ما ورد، فإن شركة آبل تجري محادثات مع شركة BOE الصينية لإضافتها إلى قائمة شركائها التي تلجأ إليها للحصول على شاشات OLED مع العلم بأن شركة آبل تستورد حاليًا معظم شاشات OLED التي تستخدمها في هواتفها الذكية من شركة سامسونج، في حين تستورد النسبة المتبقية من شركة LG.