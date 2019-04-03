الرئيس التنفيذي لشركة Huawei يقول بأن الشركة ستتخطى سامسونج بحلول العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - لطالما كان هدف Huawei هو تخطي سامسونج وآبل لتصبح أكبر بائعة للهواتف الذكية في العالم. شهدت الشركة نموًا لا يصدق في عدد كبير من الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية وهو أمر مثير للإعجاب بشكل خاص بالنظر إلى حقيقة أنه تم حظر هواتفها الذكية في الولايات المتحدة الأمريكية. يتوقع الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu الآن أن تتمكن الشركة من تجاوز شركة سامسونج لتصبح أكبر بائعة للهواتف الذكية في العالم بحلول العام 2020.

يتنبأ Richard Yu بأن شركة Huawei تسير في الطريق الصحيح لتتفوق على سامسونج من حيث عدد الوحدات التي يتم شحنها في جميع أنحاء العالم في عام واحد بحلول العام 2020. وقد أشار إلى أن سامسونج وآبل يظلان أفضل المنافسين للشركة لأن لديهم القدرة على ” تقديم الإبتكار “.

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كما تطرق إلى بعض الأجهزة الجديدة التي كشفت عنها شركة Huawei مؤخرًا. يتضمن ذلك الكثير من الحديث عن الهاتف الذكي القابل للطي Huawei Mate X. وقال السيد Richard Yu بأن سعر الهاتف Huawei Mate X سينخفض في نهاية المطاف عندما تصبح الهواتف الذكية القابلة للطي في متناول عامة المستهلكين أكثر.

كان من المتوقع بالفعل أن يتم تسعير الجيل الأول من الهواتف الذكية القابلة للطي أعلى قليلاً مما يرغب العميل في دفعه. ونتيجة لذلك، الدفعة الأولى من الهواتف الذكية القابلة للطي موجهة في الأساس لذوي الدخل المرتفع الذين تتيح لهم أجرتهم الشهرية دفع أكثر من 2000 دولار أمريكي للحصول على هاتف ذكي.