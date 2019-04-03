شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة ستيف جوبر مع رحلة تأسيس أبل منذ 43 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت رحلة تأسيس شركة ابل، عندما أخبر ستيف جوبز صديقه ستيفن وزنياك عن التقدم الذي أحرزه في تصميم لوحة منطق الكمبيوتر الخاصة به، واقترح جوبز أن يبدأوا في العمل معًا. وذلك منذ 43 عاما حيث تم الاحتفال بذكري بداية انطلاق ابل منذ يومين



ستيف جوبز مصمم لألعاب الفيديو ستيف جوبز مصمم لألعاب الفيديو

وفقا لما ذكره موقع " britannica"، فإن ستيف جوبز الذى يعد أحد مؤسسى شركة أبل "عصر الكمبيوتر الشخصي" سلك طريق طويل مع بداية إنطلاق الشركة، فعلى الرغم من أنه كانت يحب الهندسة إلا أنه قد ترك كليته في بورتلاند بولاية أوريغون، وعمل في شركة أتاري كمصمم لألعاب الفيديو في أوائل عام 1974.

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ستيف جوبز وأول جهاز أبل

اتخذ الصديقين قرارهم بعد أن رفضت شركة Hewlett-Packard رسمياً تصميم وزنياك في عام 1976، والذى أطلقوا عليه Apple I، وعملوا على تصنيعه في مرآب عائلة ستيف جوبز بالمال الذي حصلوا عليه من خلال بيع ميني باص خاص بجوبز وآلة حاسبة وزنياك القابلة للبرمجة.

وكان جوبز من أوائل رواد الأعمال الذين فهموا أن الكمبيوتر الشخصي سوف يستمد جمهورًا واسعًا وشاركه فى التأسيس أيضا شخص ثالث يسمى رونالد جيرالد واين ولكن سرعان ما تنازل عن حصته لتكون الشركة ملك للصديقين فقط، وبتشجيع من جوبز صمم وزيناك نموذجًا محسنًا أيضا وهو Apple II، مزودًا بلوحة مفاتيح، وتم ترتيبه بحقيبة بلاستيكية مصقولة ناعمة مصنعة لتضم الوحدة.

وتمكن ستيف جوبز من الحصول على التمويل والتوزيع والدعاية لشركة أبل كمبيوتر التي تأسست1977، وهو نفس العام الذي تم فيه الانتهاء من Apple II، وحقق الجهاز نجاحًا سريعا.