شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: %91 من السعوديين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية اليوم، الأربعاء، عن دراستها التحليلية الشاملة لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة الخاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت بلوغ نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة 91.7% من الأفراد.

وبحسب صحيفة الرياض، أظهرت الدراسة التي شملت عشرة الآف مستخدم لخدمات الاتصالات، تبايناً في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في العام 2018 بحسب الفئات العمرية، حيث جاءت الفئة العمرية (20-24) سنة كأكبر فئة عمرية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 98.70%، فيما جاءت الفئة العمرية (25-29) سنة في المرتبة الثانية بنسبة 98.10%، تليها الفئة العمرية (30-34) بنسبة 97.40%.

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وأبانت الدراسة أن 93.20% من الذكور يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2018، في مقابل استخدام 89.60% من الإناث، فيما أظهرت الدراسة أن 90.80% من السعوديين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في مقابل استخدام 93.20% من غير السعوديين.

وأشارت الدراسة إلى تصدر منطقة تبوك في استخدام شبكات التواصل بنسبة 97.10%، تلتها منطقتي مكة المكرمة والحدود الشمالية بنسبة استخدام 93.40%.