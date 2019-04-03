تكنولوجيا: تهدد الاحتباس الحرارى.. خطوط البرتغال الجوية ثانى أعلى انبعاثات كربونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبرت الخطوط الجوية البرتغالية ثانى شركة طيران أوروبية تحقق ثانى أكبر معدل فى انبعاثات الكربون فى العاميين الماضيين. Advertisements ونشرت المفوضية الأوروبية بيانات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لدى شركات الطيران العاملة فى أوروبا فى عام 2018. وذكرت صحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية أن الحامل الوطنى البرتغالى سجل زيادة نسبتها 13% فى هذه الانبعاثات خلال العامين الماضيين، فى حين حلت شركة طيران "جيت 2 "البريطانية فى المرتبة الأولى فى أعلى الانبعاثات الكربونية.

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