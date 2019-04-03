تقرير جديد ” يؤكد ” قدوم هواتف iPhone 2019 مع تقنية الشحن اللاسلكي العكسي، ومع بطاريات أكبر

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن كل الحديث حول 5G، وكل الجهود المبذولة لتقليص الإطار المحيط بشاشات الهواتف الذكية قدر الإمكان، فقد ظهرت موضة جديدة في عالم الأجهزة المحمولة خلال العام الماضي أيضًا، وهي الشحن اللاسلكي العكسي. رأينا هذه التكنولوجيا لأول مرة في الهاتف Huawei Mate 20 Pro، ورأيناها بعد ذلك في هواتف Galaxy S10 و Huawei P30، ويبدو الآن أن شركة آبل مهتمة بهذه التكنولوجيا أيضًا.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo والذي أرسله إلى المستثمرين اليوم، فيبدو أن شركة آبل تعتزم تضمين تقنية الشحن اللاسلكي العكسي في هواتف iPhone القادمة في النصف الثاني من هذا العام.

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مع هذه الميزة، ستتمكن هواتف iPhone من شحن هواتف iPhone الأخرى أو سماعات AirPods مع علبة الشحن اللاسلكي وأي جهاز آخر يدعم معيار الشحن اللاسلكي Qi. من الواضح أن الهدف الأساسي لشركة آبل من دعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي في هواتف iPhone القادمة هذا العام هو الترويج لحقيقة أنها تستطيع شحن سماعات AirPods الجديدة لاسلكيًا لأننا نفترض بأن شحن الهواتف الأخرى سيكون بطيئًا، ناهيك أنك قد لا ترغب في إستنزاف بطارية iPhone الخاص بك بسرعة.

قال المحلل Ming-Chi Kuo بأن Compeq هي من ستقوم بتزويد شركة آبل بلوحات البطارية، في حين ستقوم شركة STMicro بتزويد شركة آبل بعناصر التحكم في إتجاهي الشحن. لكي ينجح هذا، من المتوقع أن تقوم شركة آبل بزيادة سعة البطاريات في هواتف iPhone القادمة هذا العام. يمكن أن يكون لدى خليفة iPhone XS Max بطارية أكبر بنسبة 10 إلى 15 في المئة، بينما يمكن أن تزداد سعة البطارية في خليفة iPhone XS بنسبة 20 إلى 25 في المئة. أما بالنسبة لخليفة iPhone XR، فمن المفترض أن يحصل على بطارية أكبر بنسبة 0 إلى 5 في المئة.