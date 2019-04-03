العام 2020 سيشهد وصول ثلاثة هواتف iPhone مع شاشات OLED بأحجام مختلفة، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد نقلا عن مصادر مطلعة على المسألة، فيبدو أن شركة آبل ذاهبة للكشف عن ثلاثة هواتف iPhone جديدة في العام 2020 ستشهد كلها زيادة في أحجام الشاشات مع العلم بأنها ستستخدم كلها شاشات بتقنية OLED. وبالنسبة للهاتف الأصغر حجمًا، فقد تردد أنه سيضم شاشة بقطر 5.42 إنش، في حين سيضم الهاتف المتوسط الحجم شاشة بقطر 6.06 إنش، والهاتف الأكبر حجمًا شاشة بقطر 6.67 إنش.

من المرجح أن يحل iPhone الأصغر حجمًا محل iPhone 8 الحالي الذي يضم شاشة بحجم 4.7 إنش، وسيحل iPhone المتوسط الحجم محل الهاتف iPhone XS الذي يضم شاشة بحجم 5.8 إنش، في حين سيحل iPhone الأكبر حجمًا محل iPhone XS Max الذي يضم شاشة بحجم 6.5 إنش. وفي حالة إذا ثبت أن هذا التقرير صحيح، فمن الممكن تمامًا أن لا تكون هواتف iPhone الجديدة كبيرة عن الإصدارات الحالية بشكل كبير، لأن زيادة الحجم الشاشة سيكون على حساب الإطار المحيط بالشاشة.

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لقد سمعنا تقارير متباينة حول عزم شركة آبل الإنتقال للإعتماد كليًا على شاشات OLED في هواتفها الذكية القادمة. وزعمت بعض المصادر بأنه سيتم الإعتماد كليًا على شاشات OLED في هواتف iPhone لأول مرة في العام 2019، ولكن من المرجح أن لا تكون شركة آبل جاهزة للقيام بهذه الخطوة حتى العام 2020. وبالتالي، هذا يعني أنه من المحتمل أن نحصل هذا العام على خليفة iPhone XR مع شاشة بتقنية LCD، في حين سيواصل خلفي iPhone XS و iPhone XS Max إستخدام شاشات OLED.

الشيء المثير للإهتمام هو أن 2018 كان هو العام الذي رأينا فيه طرازات ” S ” من هواتف iPhone، وبالتالي فمن المتوقع أن نرى iPhone 11 الجديد هذا العام، مما يعني أن شركة آبل ستقوم بإجراء بعض التغييرات على تصاميم هواتف iPhone القادمة في العام 2020، والذي سيكون عادة عام طرازات ” S “. ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن شركة آبل تخطت طرازات ” S ” في أحد الأعوام وقامت مباشرة بإطلاق iPhone 8 و iPhone X، وبالتالي نحن لن نستغرب في حالة إذا فعلت ذلك مرة أخرى.