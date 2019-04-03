شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بمناسبة عيد ميلاده.. ميزة جديدة بـ"جى ميل" لجدولة وقت إرسال "الإيميلات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت جوجل بعيد ميلاد "جى ميل" الخامس عشر هذا الأسبوع، بإصدار العديد من الخصائص الجديدة لجعل خدمة البريد الالكترونى أكثر فعالية.

هذه الخاصية توفر للمستخدم جدولة رسائل البريد الإلكترونى المرسلة فى تاريخ محدد أو وقت معين فى المستقبل، وهذا مفيد بشكل خاص لمن يعملون عبر مناطق زمنية مختلفة، أو للراغبين فى تجنب مقاطعة إجازة شخص ما.

ونقلاً عن موقع "ميرور" البريطانى، قال جاكوب بنك، مدير إدارة المنتجات فى G-Suite من جوجل فى منشور بالمدونة: "نحن نتفهم أن العمل يمكن أن يستمر فى كثير من الأحيان بعد ساعات العمل المحددة، ولكن من المهم أن نأخذ فى الاعتبار وقت إجازات الجميع"، وأضاف كذلك : "نريد أن نجعل من الأسهل احترام الرفاهية للجميع، لذلك نضيف ميزة جديدة إلى جى ميل تتيح لك اختيار وقت إرسال البريد الإلكترونى، حيث لا تعمل جوجل على تثبيت التحديث، ولكن ستظهر الميزة الجديدة فى صندوق الوارد فى الأيام القادمة".

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ولاستخدام الميزة الجديدة، اكتب بريدك الإلكترونى، ثم اضغط على السهم الجديد بجوار زر "إرسال" الأزرق، وقم بتحديد "جدولة الإرسال" واختر التاريخ والوقت لإرسال رسالتك، حيث ستظهر رسائل البريد الالكترونى المجدولة فى مجلد "مجدول" ويمكنك تعديلها أو حذفها فى أى وقت قبل الموعد الذى حددته.

وتم طرح الأداة الجديدة أمس الاثنين، ومن المتوقع أن يتم طرحها فى جميع أنحاء العالم خلال الأسبوعين المقبلين، وأصبحت الميزة متاحة بأربع لغات جديدة وهى الإسبانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية على نظام الأندرويد حاليا، على أن تصل إلى iOS قريبًا.