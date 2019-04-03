شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استطلاع رأى: نصف البالغين فى الولايات المتحدة يخشون السيارات ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استطلاع رأى جديد أجرته "رويترز" عن أن نصف البالغين فى الولايات المتحدة أن السيارات ذاتية القيادة أكثر خطورة من السيارات التقليدية التى يديرها أشخاص، بينما قال ثلثهم تقريبًا إنهم لن يشتروا سيارة ذاتية بالكامل.

فى الاستطلاع نفسه، قال نحو 63 فى المئة من المستجيبين إنهم لن يدفعوا أكثر مقابل ميزة القيادة الذاتية فى سياراتهم، بينما قال 41% من الباقين إنهم لن يدفعوا أكثر من 2000 دولار.

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ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تحدد نتائج الاستطلاع التحديات التى تواجه شركات صناعة السيارات والشاحنات وشركات التوصيل وشركات التكنولوجيا ومشغلى خدمات السيارات.

ويحرز مطورو تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة تقدماً، لكن استطلاعات الرأى تشير إلى أن جهود الصناعة لبناء ثقة الجمهور والطلب التجارى متخلفة بعض الشىء، النتائج مماثلة لتلك التى توصل إليها استطلاع أجرته "رويترز" مع إبسوس عام 2018، ويتسق مع نتائج الدراسات الاستقصائية التى أجراها مركز بيو للأبحاث، والرابطة الأمريكية للسيارات وغيرها.