أبرز الفروق بين سماعات AirPods 2019 والإصدار السابق

لا شك أن سماعات الأذن اللاسلكية AirPods من آبل كانت السبب في انتشار السماعات اللاسلكية وتنافس الكثير من العلامات التجارية على تصنيعها، وعلى الرغم من ظهور الكثير من الانتقادات في البداية حول التصميم غير العادي والسعر المرتفع إلا أنها الآن أصبحت أكثر نماذج السماعات اللاسلكية شيوعًا وطلبًا.

ومؤخرًا أصدرت آبل الجيل الثاني من سماعات AirPods 2019، والتي تأتي مع علبة شحن لاسلكية اختيارية، وعمر بطارية أطول، مع دعم الكثير من الميزات والتكامل مع المساعد الصوتي سيري Siri.

فيما يلي أبرز الفروق بين الجيل الجديد من سماعات AirPods 2019 والجيل القديم

ليس هناك من ينكر أن آبل حينما أصدرت سماعات AirPods مهدت الطريق لانتشار سماعات الأذن اللاسلكية، وعلى الرغم من إصدارها في عام 2016 إلا أنها لا تزال من بين أفضل السماعات اللاسلكية التي يمكنك شراؤها في عام 2019، وذلك حتى أصدرت آبل النسخة الجديدة المحدثة من السماعات التي تحمل اسم AirPods 2019 .

التصميم:

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لا يوجد فرق كبير من حيث التصميم بين الإصدار الجديد AirPods 2019 والإصدار السابق، ففي الحالتين تتميز السماعات بتصميم آبل الأنيق، ولكن علبة الشحن للإصدار الجديد تتميز بوجود مصباح LED صغير في المقدمة مما يتيح لك للتحقق من حالة شحن السماعات التي تضيء باللون الأخضر إذا كانت مشحونة بالكامل، والبرتقالي إذا لم تكن كذلك.

الاصدار السابق من السماعات يمكن تشغيله لمدة تصل إلى 5 ساعات من الاستماع، وما يتراوح بين ساعة و 3 ساعات من التحدث، اولآن بفضل علبة الشحن اللاسلكية توفر لك سماعات AirPods ما يصل إلى 5 ساعات من الاستماع، وما يصل إلى 3 ساعات من التحدث على شحنة واحدة. وقد صُممت لدعمك طوال اليوم لتوفر لك شحنات متعددة لتحصل على مدة استماع تصل إلى أكثر من 24 ساعة.

ما عليك إلا أن تعيد AirPods إلى علبتها لمدة 15 دقيقة لتستمتع بما يصل إلى ثلاث ساعات من الاستماع وساعتين من التحدث، وللتحقق من مستوى البطارية، ضع سماعات AirPods في علبتها بالقرب من iPhone أو اسأل Siri عن حالة البطارية.

وتقول شركة آبل إن طراز الجيل الثاني يوفر 3 ساعات من وقت التحدث مقابل شحنة واحدة واحدة”، أي أكثر بنسبة 50% من الإصدار السابق، ويعود الفضل في ذلك إلى شريحة H1 الخاصة بشركة آبل، والتي تم تصميمها خصيصًا لسماعات AirPods الجديدة.

الأداء والميزات:

لطالما كانت نقطة الاتصال صعبة للغاية عندما يتعلق الأمر بسماعات الأذن اللاسلكية ، لكن سماعات AirPods من آبل تتمتع بالاقتران السلس والسريع بفضل شريحة H1 الجديدة كلياً التي صممتها آبل لتوفر اتصالاً لاسلكياً أكثر سرعة وثباتاً بأجهزتك، إذ تصل سرعة التبديل بين الأجهزة التي تستخدمها مع السماعات إلى الضعف، ويصبح زمن الاتصال أسرع بمرة ونصف للمكالمات الهاتفية.

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توفر شريحة H1 إمكانية تفعيل Siri بالصوت، وتقلل زمن الانتظار أثناء اللعب بنسبة تصل إلى 30%. وبالإضافة إلى هذا ستتمتع بصوت عالي الجودة إذا كنت تشغل ألعاباً أو تستمع إلى الموسيقى أو تستمتع لبودكاست.

يعتمد الجيل الجديد من السماعات على المستشعرات البصرية optical sensors وأجهزة قياس تسارع الحركة معاً للتحكم تلقائياً في التجربة الصوتية، حيث يمكنك تشغيل الميكروفون عند إجراء المكالمات الهاتفية وكذلك استخدام سيري Siri، يمكنك أيضاً استعمال إحدى سماعات AirPods أو كلتيهما، حيث تقوم شريحة H1 بتوجيه الصوت تلقائيًا وإشراك الميكروفون.

كما يمكن للسماعات أن تعرف أنك تتكلم بفضل مقياس تسارع إضافي speech-detecting accelerometer يتعرف على الكلام ويعمل مع ميكروفونين بتكنولوجيا التكوين الشعاعي beamforming للتخفيف من الضجيج المحيط بك والتركيز على صوتك فقط.

أصبح التحدث إلى مساعدك الشخصي سيري أسهل من أي وقت مضى، ما عليك إلا أن تقول “يا سيري” لطلب المساعدة من دون الحاجة إلى استخدام هاتف آيفون.

أداء الصوت:

لا توجد فروق في جودة الصوت بين الإصدار القديم وإصدار AirPods 2019، لذلك تركزت معظم التغييرات على الاتصال والبطارية والشحن اللاسلكي، ومن المحتمل ألا تقدم هذه السماعات نفس جودة الصوت التي يوفرها زوج جيد جدًا من سماعات الأذن السلكية، ولكن معها تحصل على حرية الاتصال اللاسلكي بسماعات الأذن.

السعر والتوافر:

يبلغ سعر الإصدار الجديد من سماعات AirPods 2019 مع علبة الشحن السلكية القياسية 159 دولار، في حين سيصل السعر إلى 199 دولار مع علبة الشحن اللاسلكي الجديدة.

كما يمكنك شراء علبة الشحن اللاسلكية الجديدة، التي تدعم كافة إصدارات سماعات AirPods، بسعر 79 دولارًا.

هذا هو نفس سعر الإصدار القديم من السماعة التي لم تعد تُباع من قِبل آبل على متجرها الإلكتروني، ولكنه مازال متوفرًا لدى بائعي التجزئة التابعين لجهات خارجية، لم نر أي تخفيضات في الأسعار حتى الآن، ولكن احتمال أن تسمح آبل تخفيض السعر عندما يتوفر طراز 2019 فقط للشراء.