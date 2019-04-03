شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تحاول بريطانيا حماية النحل من الانقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمكن تخيل حياتنا من دون النحل المنتج الرئيسى للعسل، ولكن منذ أربعين سنة ويتعرض النحل ببريطانيا للدمار، فاستخدام كل من المبيدات الحشرية وتغير المناخ أدى ذلك لانخفاض عددهم إلى النصف تقريبًا، وكشفت جمعية التربة البريطانية عن أن النحل يقوم بتلقيح ثلاثة أرباع المحاصيل فى جميع أنحاء العالم ، وأن بدون النحل سيضطر مزارعو المملكة المتحدة بدفع نحو 1.8 مليار جنيه إسترلينى لتلقيح محاصيلهم، ما أشار ذلك لضرورة بقاء النحل فى حياتنا، وأن اختفاءها سيكون أمرًا كارثيًا.

وبحسب موقع "ديلى ميل" البريطانى، أنه عن طريق خطوات بسيطة يمكن الحفاظ على 250 نوعًا من النحل البرى:

يلعب أصحاب البساتين دورًا مهمًا فى إنقاذ النحل بواسطة زرع كميات كبيرة من الزهور والأعشاب التى يحبها النحل، حيث يوضح مايك إدواردز، من جمعية النحل وتسجيل الدبابير والنمل (BWARS)، أن معظم الحدائق فى بريطانيا تحتوى على 40 إلى 50 نوعًا مختلفًا من النحل، لذا فهى مهمة للحفاظ عليها، وأضاف أيضًا أن النحل يحتاج إلى زهور غنية بالرحيق وحبوب اللقاح، والتى تزودهم بالزيوت والبروتين، ومن الأفضل اختيار الزهور المسطحة والمفتوحة الى يسهل على النحل للوصول إلى جميع أنواع الزهور.

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حاول توفير مجموعة من النباتات المزدهرة طوال السنة، لأن هذا النوع من الزهور سيساعد ذلك على استمرار النحل طوال الفصول.

فالسماح له بالنمو لفترة أطول يسمح بالزهور الصغيرة والأعشاب الضارة التى تجذبهم، وقم بترك رقعة برية من العشب الطويل فى الحديقة لتنمو الزهور البرية، ويضيف إدواردز: "ضع بعض الزهور فى صندوق النافذة". "وستندهش مما يأتى إليها".

حيث يبدو أن الدبور الآسيوى الذى طوله أكثر من بوصة تقريبًا، يقوم بافتراس نحل العسل فيحوم خارج الخلية للاستيلاء على صفار النحل، وتتنشط فى الفترة بين أبريل إلى نوفمبر، وتعيش فى أشجار طويلة