شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون ينجحون فى خداع نظام القيادة الآلى بسيارة تسلا الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مجموعة من الباحثين دراسة حديثة لإثبات مدى سهولة خداع النظام الآلى بسيارة تسلا، وتوجيهه نحو حركة الزحام.

ووفقا لما ذكره موقع "ميرور"، اخترق باحثون من شركة "Tencent" الصينية سيارة تسلا، كجزء من تحقيق أوسع في أمن وسلامة نظام مساعدة السائق، إذ يستخدم النظام الآلى مجموعة من العلامات لفهم مكان وجود السيارة على الطريق، بما في ذلك تواريخ الممرات وعلامات الطريق وحجم ومسافة الأشياء المختلفة.

ولخداع النظام، وضع الباحثون ملصقات صغيرة على الطريق، قبل ضبط السيارة على وضع القيادة الآلي، واكتشف الباحثون أن الملصقات تسببت في جعل النظام الآلي يصدر إشارات غير طبيعية، ويدخل في الممر العكسي.

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في حين يشير هذا أن الهاكرز يمكنهم خداع سيارات تسلا بسهولة، إلا أن شركة السيارات الكهربائية لا تهتم بهذا الأمر.