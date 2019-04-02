شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد افتتاح مصنعها الجديد.. أيفون 2019 قد يأتى من الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفصلنا حاليا 5 أشهر عن إطلاق هواتف iPhone 2019، إذ إنه من المعروف تجميع معظم أجهزة أيفون بواسطة شركة Foxconn ويتم ذلك عادة فى المصانع فى الصين أو تايوان، إلا أن التوترات بين الحكومة الصينية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية جعلت الوضع صعباً بالنسبة لشركة أبل، حيث بدأت التعريفة الجمركية فى الزيادة سواء فى الصين أو فى الولايات المتحدة، ولمنع أى انهيار كبير فى شبكة التوزيع الخاصة بها، تتطلع أبل إلى تنويع مواقعها الصناعية، إذ تتجه أنظار أبل إلى الهند حاليا.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فنتيجة لذلك، استثمرت Foxconn حوالى 300 مليون دولار لإعداد مصنع لتجميع طرازات 2019 فى الهند، ووفقًا لمصادر قريبة من عمليات Foxconn وBloomberg، فإن المصنع القريب من مدينة Chennai جاهز تقريبًا لبدء الإنتاج الضخم لأجهزة أيفون.

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فيما يشير التقرير إلى أن المنشأة ستخضع قريباً لتطوير نسخة تجريبية من "مجموعة أجهزة iPhone X" لتخفيف أى مشاكل قد تنشأ أثناء عملية التجميع، فيما لا يعد مصنع شيناى أول مصنع فى الهند لصنع أجهزة أيفون، حيث يتم إنتاج الموديلات القديمة مثل iPhone 6S وSE و7 من قبل مقاول آخر، وسيبدأ مصنع Foxconn أيضًا فى إنتاج هواتف ايفون الحالية بمجرد انتهاء التشغيل التجريبى، لسد الفجوة قبل أن يبدأ إنتاج هاتف iPhone 2019 فى وقت لاحق من هذا العام.

ويعد المصنع الجديد جيد لأبل فى أكثر من طريقة، فإلى جانب إضافة بديل للتصنيع فى الصين، فإنه يساعد الشركة أيضًا فى الوصول إلى هدف المصادر المحلية بنسبة 30٪، إلا أن هناك مطلب من الحكومة الهندية ينص على أن 30٪ على الأقل من المواد المستخدمة فى منتجات Apple يجب أن تأتى من الهند أو لن يُسمح لها بفتح متجر للبيع بالتجزئة فى البلاد.

يذكر أنه فى العام الماضى، فقدت شركة آبل نصف حصتها فى السوق الصغيرة بالفعل فى الهند، حيث انخفضت إلى 1 ٪ فقط من الهواتف الذكية التى تباع فى البلاد، بينما يمنع ارتفاع أسعار أجهزة أيفون معظم الناس من شرائها، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار شخص، هناك الكثير من عملاء أبل المحتملين فى الهند.