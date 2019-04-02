شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لندن تختبر 5 سيارات ذاتية القيادة بشوارعها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة FiveAI للتكنولوجيا ذاتية القيادة، فى اختبار خمس سيارات ذاتية القيادة فى منطقتى بروملى وكرويدون بلندن، وذلك كخطوة أخيرة فى خططها لطرح خدمة مستقلة لمشاركة السيارات فى لندن.

ووفقا لما نشره موقع metro البريطانى، تأمل الشركة أن تبدأ تجارب الركاب فى عام 2020، وكجزء من الاختبار، ستعمل المركبات الخمس فى جميع أيام الأسبوع وفى جميع أوقات النهار والليل، مع وجود سائقين مدربين للسلامة فى المركبات فى جميع الأوقات للتحكم إذا لزم الأمر.

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يذكر أن شركة FiveAI للتكنولوجيا خلال اختبار خمس سيارات ذاتية القيادة فى لندن، بدأت أولا فى جمع البيانات من خلال قيادة سياراتها المزودة بمستشعر يدوياً فى شوارع لندن العام الماضى للمساعدة فى بناء البرامج اللازمة لتشغيل الاختبارات، حيث تقول إنها عملت مع المجالس المحلية وTransport for London (TfL) كجزء من وضعها للمخطط.

وقال المؤسس المشارك للشركة والرئيس التنفيذى ستان بولاند: تعد الشراكات الموثوقة فى مجال السلامة والثقة ضرورية لكل ما نقوم به، وسنستمر فى إبقاء السكان على اطلاع على طول الطريق، والعمل عن كثب مع London Boroughs and Transport for London، مضيفا" سبق أن أعلنت الشركة أنها تأمل فى النهاية فى إنشاء خدمة سيارات مستقلة يمكن أن تساعد فى تقليل الازدحام والانبعاثات والحوادث والتكلفة ووقت الرحلات فى لندن".