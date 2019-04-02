لندن تختبر 5 سيارات ذاتية القيادة بشوارعها.. اعرف التفاصيل

كتب- مؤنس حواس
بدأت شركة FiveAI للتكنولوجيا ذاتية القيادة، فى اختبار خمس سيارات ذاتية القيادة فى منطقتى بروملى وكرويدون بلندن، وذلك كخطوة أخيرة فى خططها لطرح خدمة مستقلة لمشاركة السيارات فى لندن.
ووفقا لما نشره موقع metro البريطانى، تأمل الشركة أن تبدأ تجارب الركاب فى عام 2020، وكجزء من الاختبار، ستعمل المركبات الخمس فى جميع أيام الأسبوع وفى جميع أوقات النهار والليل، مع وجود سائقين مدربين للسلامة فى المركبات فى جميع الأوقات للتحكم إذا لزم الأمر.
يذكر أن شركة FiveAI للتكنولوجيا خلال اختبار خمس سيارات ذاتية القيادة فى لندن، بدأت أولا فى جمع...
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