نوكيا تكشف عن هاتف Nokia X71

كشفت شركة HMD Global ضمن حدث أقامته في تايوان رسميًا عن هاتف الفئة المتوسطة Nokia X71، وهو أحدث الهواتف الذكية التابعة للعلامة التجارية نوكيا.

ويعد Nokia X71 أول جهاز من نوكيا يشتمل على ثقب في الشاشة يتضمن الكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى أنه أول هاتف من سلسلة X يتم إطلاقه خارج الصين.

وسارت نوكيا على خطى Honor View 20 و Huawei Nova 4 عبر تقديم جهاز يتضمن كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابيكسل.

وتم تصميم هاتف Nokia X71 بالاعتماد على معالج Snapdragon 660 من كوالكوم، مع شاشة PureDisplay بقياس 6.39 إنش بدقة FHD+ داعمة لنسبة العرض 19.3:9، بسطوع بقدرة 500 شمعة في المتر المربع، ونطاق ألوان NTSC يبلغ 96 في المئة.

ويعمل بواسطة أندرويد باي 9 Android Pie، مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة عبر microSD إلى 256 جيجابايت.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

ويأتي هاتف Nokia X71 مزودًا بزجاج مزدوج الجانب 2.5D، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة من علامة زايس Zeiss قادرة على التعرف على المشهد بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومستشعر بصمة خلفي يتواجد أسفل مستشعرات الكاميرا.

ويقع ثقب الكاميرا الأمامية على الحافة اليسرى العليا للهاتف، فيما تتواجد أزرار الصوت والطاقة على الحافة اليمنى للهاتف، ويعمل زر الطاقة كضوء للتنبيه للمكالمات الفائتة وإشعارات الرسائل.

ويدعم الهاتف البالغة تكلفته حوالي 390 دولار أمريكي منفذ الصوت 3.5 ميليمتر، مع بطارية بسعة 3500 ميلي أمبير داعمة لتقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط.

أما فيما يتعلق بالتصوير، فإن الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة تأتي بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل مع فتحة f/1.8، ومستشعر العمق بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة f/2.4، ومستشعر زاوية عريضة 120 درجة بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل مزودة بفتحة f/2.0.

وتشمل خيارات الاتصال Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac وبلوتوث 5.0 و GLONASS و GPS/ A-GPS و Beidou ومنفذ USB Type-C و USB OTG، وتبلغ أبعاد الهاتف 157.19×76.45×7.98 ميليمتر، ويزن 180 جرام.