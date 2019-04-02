تقرير: آبل تخطط لإطلاق ثلاثة هواتف آيفون OLED في 2020

تخطط شركة آبل لإطلاق ثلاثة هواتف آيفون جديدة في عام 2020 تتضمن شاشات OLED.

وتقدم التشكيلة الرئيسية الحالية شاشات OLED على iPhone XS و iPhone XS Max، لكن iPhone XR يستخدم شاشة LCD منخفضة الدقة لتوفير التكلفة.

وبالرغم من أن الشائعات تشير إلى أن آبل تخطط لإدخال تحديثات بسيطة على تشكيلة عام 2019 من هواتف آيفون، إلا أن أجهزتها لعام 2020 سوف تحتوي على شاشات أصغر حجماً وأكبر من طرازات اليوم الرائدة.

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن DigiTimes، فإن الشركة سوف تختار بين شاشات OLED الجديدة من صانعي الشاشات الكوريين الجنوبيين سامسونج وإل جي، وتسعى إلى الحصول على شاشات أقل سماكة بأسعار معقولة بثلاثة أحجام جديدة.

ويشير التقرير المعتمد على مصادر في سلسلة توريد مكونات الهاتف في تايوان إلى أن تشكيلة 2020 ستبدأ بشاشة من قياس 5.42 إنش، والتي ستكون أصغر بشكل ملحوظ من شاشة جهاز iPhone XS الحالية بحجم 5.8 إنش.

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كما تتضمن التشكيلة الطراز الأوسط بشاشة 6.06 إنش، إلى جانب الطراز الأكبر بشاشة بحجم 6.67 إنش، والتي تشكل زيادة بالمقارنة مع شاشة iPhone XS Max بقياس 6.5 إنش.

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وتشير التغييرات الطفيفة بالنسبة للطرازات المتوسطة والكبيرة إلى إمكانية أن تزيل آبل الحواف الموجودة على الأجهزة الرئيسية اليوم أو تزيد بشكل طفيف من الحافة السفلية لطرازات 2020.

وتوحي المعلومات أن آبل سوف تقدم نموذج OLED لتلبية احتياجات المستخدمين الراغبين باستعمال الهاتف بيد واحدة، وذلك بعد أن ابتعدت الشركة عن هذا الجمهور من خلال إيقاف جهاز iPhone SE، والذي حافظ على حجم شاشة 4 إنش.

ويمكن أن تقدم آبل جهاز يتضمن شاشة بقياس 5.4 إنش ضمن حجم مماثل لحجم جهاز iPhone SE، وذلك عبر استخدام شاشة OLED و Face ID بدلاً من زر الهوم.

وكانت المعلومات تشير إلى أن آبل تنتظر حتى عام 2020 لإطلاق أول طراز آيفون داعم لشبكات الجيل الخامس 5G، معتمدة بذلك على رقاقة مودم من إنتل Intel 5G، والتي لم يتم إصدارها بعد.

ويعد من غير الواضح بعد ما إذا كانت آبل سوف تتبع خطى سامسونج عبر توفير دعم لشبكات 5G ضمن الإصدار الأكبر من هواتفها، أو قد تتجه إلى إضافة الميزة في جهازين أو أكثر من أجهزتها لعام 2020.

وقد تلعب تقنية الجيل الخامس دورًا غير معلن فيما يتعلق بمصادر آبل للشاشات، إذ يقال إن الشركة تفكر في استخدام شاشات أرق، بما في ذلك شاشات سامسونج Y-OCTA OLED وشاشات إل جي TOE touch، والتي قد توفر مساحة أكبر في الحجم لمكونات 5G والبطاريات.