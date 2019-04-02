كيف تحول الهاتف المتحرك إلى كومبيوتر

لا شك بأن الهاتف المتحرك اصبح اليوم يوازي اجهزة الكومبيوتر المنزلي قوةً في العتاد أو على الأقل يوازي الأجهزة المنزلية الضعيفة او غير المتخصصة للأعمال الثقيلة .

ومع إزدياد قوة الهاتف المتحرك اصبح الجميع ينظر إليه في محاولة لإستغناء عن الأجهزة المنزلية ولتكون فرصة لتحمل كل عملك معك في جيبك ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل تستطي فعلاً الإستغناء عن جهاز الكومبيوتر ؟

بالتأكيد لن تستطيع الإستغناء الكامل ولكن هذا لا يعني بأنك تستطيع تحول هاتفك المتحرك إلى جهاز كومبيوتر بشاشة كبيرة ولوحة كيبورد وماوس ، وهذا بالطبع مناسب للغاية لمن يرغب في لعب العاب الهواتف المتحركة مثل PUBG مثلاً .

يجب أن تلاحظ فقط أن بعض الهواتف المتحركة الضعيفة لن تتمكن من تشغيل هذه الخواص ولن تتمكن من الإستفادة من هذه المميزات لذا على الأقل يجب أن يكون هاتفك يدعم إستخدام الشاشات الخارجية .

في البداية ستحتاج إلى ثلاثة مكونات رئيسية وهي :

شاشة خارجية

فأرة Mouse

Keyboard

بالطبع يمكنك الإستغناء عن الشاشات الخارجية بأنواعها إن كنت تمتلك ChromeCast وهي التي ستساعدك لتقوم بدور الشاشة الخارجية .

تشغيل الشاشة مع هاتف IOS المتحرك :

Advertisements

بالطبع مع هواتف IOS فالأمر أسهل ، لأن كل الهواتف تحمل بداخلها إمكانية تشغيل الشاشة الخارجية فورما تجد وصلة للتحويل من Lighting إلى HDMI وستجد ان الهاتف يعمل بسهولة وسلاسة ، وباإستخدام كيبورد لاسلكي وماوس لاسلكي اصبحت تمتلك الآن هاتف يعمل على شاشة كبيرة .

تشغيل الشاشة مع هاتف Android المتحرك :

من خلال إستخدام الـ ChromeCast لعرض الشاشة أو Mirroring الشاشة الخاصة بالهاتف على الشاشة الخارجية أو التلفاز ، العيب الوحيد الذي قد تواجه مع هذه الطريقة هو ضعف الإتصال والتوقف المفاجئ لها وهذا يعني انك قد تواجه صعوبة في تشغيل الفيديوهات والأمور الأخرى التي تحتاج إلى Stream سريع ، ولكن هذا ثمن بخس يمكنك أن تدفعه بدلاً من أن تقوم بالبحث عن محول لتوصيل الشاشة على هاتفك الخاص وبعضها يمتلك منافذ لتشغيل الـ HDMI والـ USB بأنواعه .

الآن مع هواتف الأندرويد قد يكون الأمر معقداً بعض الشيء ، فالبداية عليك أن تعرف إن كان هاتفك المتحرك يدعم خواص الشاشات الخارجية أما لا ؟ بالطبع كل الهواتف العليا من الشركات مثل الـ Galaxy S والـ Mate من هواوي تدعم هذا الخواص ولكن مثل Pixel و الـ oneplus 6t لا يدعمون مثل هذا الخاصية وستحتاج إلى الـ ChromeCast لتتمكن من تشغيلها بسهولة وبدون اي مشكلة .

ولكن الفكرة المحورية هي أن تجد طريقة تعمل مع هاتفك تحديداً والطريقة العامة هي إستخدام الـ Mirroring أو Airplay على حسب نوع نظام تشغيل هاتفك مع إستخدام كيبورد وماوس لاسلكي .