مواصفات Galaxy M10 التقنية مع مميزاته وسعره

هاتف Galaxy M10 هو إستمرار نجاح سامسونج في الفئة المتوسطة ومحاولاتها لإسترجاع مكانتها السابقة في هذه الفئة ، وهو يأتي ليكمل عائلة Galaxy M والتي إنطلقت في الهند منذ فترة قريبة ووصلت إلى الاسواق العربية المختلفة بأسعار مناسبة .

سامسونج الآن تمتلك عائلتين تستهدفان الفئة المتوسطة وهي عائلة Galaxy A وعلى رأسها الهاتف الذي أحدث ضجة كبيرة في السوق المصري وهو Galaxy A50 وعائلة Galaxy M والتي يأتي على رأسها هاتف Galaxy M30 والذي بالرغم من كونه أقوى أفراد العائلة إلا أنه أقل قليلاً من شقيقه Galaxy A ، سامسونج هنا تتبع سياسة معروفة وموجودة منذ زمن في التسويق وهي تقوم بمنافسة نفسها بنفسها لتحصل على أكبر حصة سوقية .

المواصفات التقنية لـ Galaxy M10 :

الهاتف واحد من الهواتف القليلة التي تقدمها سامسونج وتأتي بشاشة IPS وهي بالطبع ليست بجودة شاشات سامسونج الخاصة Amoled ولكن هذا أمر متوقع فالشركة تحاول جاهدة أن تقلل تكاليف الهاتف لتتمكن من إطلاقه بسعر يستطيع المنافسة في الأسواق المحلية الضعيفة مثل الهند والأسواق الأفريقية بشكل عام .

وجاءت باقي المواصفات التقنية كالتالي :

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واجه أمامية زجاجية وهاتف بوزن 163 جرام

شاشة بحجم 6.22 بوصة من نوعية IPS ودقة HD+

معالج Exynos 7870 ثماني الأنوية يعمل بتردد 1.6 ghz

يأتي الهاتف بنسختين لذواكر الوصول العشوائي واحدة وهي 2GB والثانية 3GB

مساحات تخزين داخلية إما 16Gb أو 32GB .

نظام أندرويد 8.1

كاميرا خليفة ثنائية بدقة 13ميجابكسل وأخرى واسعة العدسة بدقة 5 ميجابكسل

كاميرا أمامية بدقة 5ميجابكسل

بطارية بحجم 3400 مللي أمبير

المنافسيين الرئيسيين لهاتف Galaxy M10 :

الهاتف سيأتي في سعر متوسط من 130-150 دولار تقريباً وهذا يجعل المنافسة في هذه الفئة شرسة للغاية ولكن يمكننا أن نحصرها في أربعة هواتف بشكل اساسي وهما الـ Realme 3 و الـ Redmi S2 و الـ Mi A2 Lite و الـ Redmi Note 7 وهما اعلى قليلاً من سعر الهاتف لذا فلا يمكننا إعتبارها منافسة مباشرة وصريحة .

مميزات Galaxy M10 :

شاشة امامية بحجم كبير ونوتش صغير

أداء الكاميرا بشكل جيد بالإضافة لوجود كاميرا بعدسة واسعة وهو إضافة غريبة على هذه الفئة السعرية المنخفضة

اداء الكاميرا في الفيديو مقبول وجيد جداً

أداء البطارية جيد ولكن ليس مدهش .

عيوب Galaxy M10 :

لا يوجد مستشعر بصمة ولا مستشعر للإضاءة المحيطية .

سماعات خارجية ضعيفة قليلة

الشحن بالشاحن القادم مع الهاتف ضعيف وبطيء جداً

هاتف بأندرويد 8.1 ؟ حقاً ؟ في 2019 ؟!

الأداء للإستخدام اليومي ضعيف بعض الشيء ولا يجعلنا نرشحه لأي أحد

يفتقر لوسائل تأمين الهواتف الحديثة .

سعر الهاتف :

الهاتف متوافر حالياً في الهند وبسعر 130 دولار أمريكي تقريباً .