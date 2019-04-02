تطبيقات Android مجانية ستفيدك في حياتك بشكل كبير

تطبيقات Android هي اكثر التطبيقات خدمة و مساعدة للمستخدم. حيث انها – و بإذن من المستخدم نفسه – تستطيع القيام بأي وظيفة يمكنها القيام بها. الـLaunchers على سبيل المثال لتغيير شكل الشاشة الرئيسية. هناك تطبيقات لإيقاف عمل هاتفك لوقت ما لتركز على انتاجيتك. و هناك ما يختص بخلفيات الهاتف فقط. هي تطبيقات كثيرة متنوعة. و في هذا الموضوع بعض التطبيقات التي ستفيدك حتماً.

في هذا الموضوع

Firefox send

ENDEL

Daywise

Insta Story

Clockify

FireFox Send

بعد اطلاق تطبيقهم الخاص بالإنترنت. شركة Mozilla قررت اطلاق تطبيق آخر تحت اسم firefox. الا و هو تطبيق firefox. الذي يمنحك المقدرة على ارسال اي ملفات تحب ان ترسلها بسرعة عالية. يمكنك ارسال ملفات او صور او فيديوهات. ولا ينطبق ذلك على الملفات المتوفرة على هاتفك فقط Offline files. لا يمكنك الدخول لأي ملف من ملفاتك تحفظه على التخزين السحابي Cloud الخاص بك. على كل فالتطبيق يحدد لك مساحة تصل الى 1GB من الإرسال بالمرة فقط. و لكن اذا كنت تمتلك حساباً على موقع firefox يمكنك ارسال ما يصل الى 2.5GB من الملفات. و التطبيق متوفر بشكل مجاني تجريبي على Google play store

Endel

من ضمن مزايا تطبيقات Android. التنوع. لذلك من الطبيعي ان تجد تطبيقاً خاصاً بتحسين نفسيتك. و بث الراحة النفسية لحالتك. تطبيق Endel هو تطبيق للراحة النفسية. يساعدك التطبيق اذا كنت تعمل او تتعرض لضغوط ما اياً كانت على اراحة اعصابك و مساعدتك على الإسترخاء. بل انه يساعدك على زيادة تركيزك اثناء العمل. كل ذلك عن طريق خوارزميات تقوم بناء اصوات خاصة تساعدك على الإسترخاء او التركيز. تطبيق ENDEL من التطبيقات الجيدة التي ستساعدك. و هو متوفر بشكل مجاني تجريبي على Google play store

Daywise

على ذكر العمل و الضغوطات. الإشعارات التي تصلك طول اليوم من الهاتف قد تكون مزعجة و مقرف. و تبعدك عن التركيز الذي تكون فيه اثناء ممارستك لعملك, او اثناء انجازك لمهام ما. هذا ما يقلل من انتاجيتك و يضعك بمأزق في العمل. تطبيق Daywise لحل هذه المشكلة. حيث انه يقوم بمنع كل الإشعارات من الظهور على الشاشة. و يلغي التنبيهات الخاصة بها. و بعد ان تنتهي يمكنك مراجعة كل الإشعارات التي منعها التطبيق بحرية. و ذلك لمساعدتك على انجاز المزيد من الأعمال طول اليوم. التطبيق متوفر بشكل مجاني تجريبي على Google play store

Insta Story

Clockify