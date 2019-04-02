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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. "فيس بوك" يفكر فى توظيف صحفيين واكتشاف جديد بالمريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدءًا من إعلان فيس بوك عن نيته فى توظيف عدد من الصحفيين لمحاربة الأخبار المزيفة، مرورًا باكتشاف ميثان على سطح كوكب المريخ، وصولاً إلى إطلاق تطبيق "واتس آب" لأداة لمواجهة الأخبار المفبركة فى الهند، كانت هذه أبرز الأخبار التى ظهرت بعالم التكنولوجيا والفضاء، والتى يستعرضها الحصاد التالى
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