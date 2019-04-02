شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلن عن 3 فائزين بمسابقتها لتصميم مساكن 3Dمخصصة للعيش على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ناسا عن ثلاثة مرشحين نهائيين بمسابقة التصميم التى تهدف للحصول على تطوير مساكن مستدامة ثلاثية الأبعاد يمكن طباعتها على سطح المريخ.

وتقاسم المتسابقون النهائيون جائزة قدرها 100 ألف دولار، وتم اختيار المتسابقين الثلاثة من بين 11 مرشحًا وتم تسجيلهم بناءً على التصميم المعمارى والبرمجة والاستخدام الفعال للمساحة الداخلية وإمكانية الطباعة ثلاثية الأبعاد وإمكانية بناء المساكن.

ووفقًا لوكالة ناسا، ستواصل الفرق التنافس للحصول على جائزة قدرها 800 ألف دولار – وهى المرحلة النهائية من المسابقة المقرر أن تجرى فى أوائل مايو.

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ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، جذبت فكرة استكشاف المريخ فى السنوات الأخيرة ، كلا من ناسا وشركات الطيران الخاصة مثل SpaceX.

وفى الآونة الأخيرة، عقدت وكالة الفضاء شراكة مع جوجل لإصدار بيانات وصور الأقمار الصناعية لجزيرة ديفون فى نونافوت بكندا - وهو موقع يشار إليه باسم "المريخ على الأرض" - فى ارتباط مع مشروع هونتون مارس، لمحاكاة مهام المريخ.

وقال الدكتور باسكال لى، عالم الكواكب فى معهد مارس ومدير وكالة ناسا: "نحن متحمسون لهذه الشراكة الجديدة مع جوجل فى مشروع هوتون مارس وحول منتجات البيانات التى يتم إصدارها، فهم يسمحون لنا بمشاركة بعض عجائب الموقع التى تشبه المريخ والعمل الميدانى الذى نقوم به مع العالم".