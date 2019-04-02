صحيفة فرنسية تتساءل ماذا إذا هدد نظامك الغذائي أحفادك؟

ترجمة- محمد بشاري
ذكرت صحيفة لوفيجاروالفرنسية أن الدراسات تشير إلى أن التأثير السلبي على القلب من السمنة ومرض السكري قد يمتد لعدة أجيال.
وأضافت الصحيفة أن أسلوب حياتنا (النظام الغذائي ، النشاط البدني ...) له عواقب على صحتنا وعلى صحة ذريتنا. وتابعت الصحيفة تقول إن دراسة أمريكية أجريت على الفئران أظهرت أن مشاكل القلب الناجمة عن السمنة تنتقل من الأبوين البدينين إلى ثلاثة أجيال على الأقل ، حتى إذا لم تكن الأجيال القادمة من ذوي الوزن الزائد.
وأشارت الصحيفة إلى أن دراسة سابقة توصلت إلى أن السمنة تتسبب فى ظهورعيوب في محطات توليد الطاقة في خلايانا وأن هذه العيوب موروثة لعدة أجيال. وذكرت الصحيفة أنه إذا لم تتمكن هذه الخلايا من إنتاج ما يكفي من الطاقة لتزويد القلب ، فقد يؤدي ذلك إلى توقفه عن أداء وظيفته.
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