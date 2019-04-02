الكشف عن حفريات لكائنات انقرضت قبل 66 مليون عام فى أمريكا

ترجمة- محمد بشاري

ذكرت صحيفة لوفيف البلجيكية أن فريقا من الباحثين في الولايات المتحدة اكتشف حفريات من الأسماك فى حالة جيدة من الحفظ قُتلت قبل 66 مليون عام ، في وقت تأثير كويكب مسؤول عن انقراض 75٪ من الحياة على الأرض بما فى ذلك الديناصورات.

وأضافت الصحيفة أنه تم العثور على هذه الحفريات من الأسماك وغيرها من الحيوانات الأجداد في موقع في ولاية داكوتا الشمالية بالولايات المتحدة ، حيث وقع التأثير مع الكويكب في البحر الكاريبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصدمات الناجمة عن تأثير الكويكب تسببت في حدوث أمواج عملاقة في بحر داخلي لما يُعرف الآن باسم داكوتا الشمالية،حيث سقطت سيول من الحجارة والحطام في البحر ، قبل أن تأتي موجة ثانية لدفن هذه الحيوانات وتحجرها مع مرور الوقت.