روبوت Little Sophia لتعليم الأطفال الذكاء الاصطناعي والبرمجة

طورت شركة هانسون روبوتيكس Hanson Robotics نسخة مصغرة من الروبوت صوفيا الشبيه بالبشر تُسمى ليتل صوفيا Little Sophia وسيكون مخصصًا لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي للأطفال من سن 8 سنوات.

الروبوت Little Sophia مصمم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 14 عامًا، وهو بحجم 14 بوصة، وقادرة على تنفيذ الكثير من وظائف أختها الكبرى صوفيا ويتضمن ذلك المشي، والتحدث، والغناء وممارسة الألعاب، وإلقاء النكات، وتتبع الوجوه والتعرف عليها، بالإضافة إلى القدرة على التعبير عن بعض المشاعر مثل الفرح والغضب والحزن.

كما أنه روبوت قابل للبرمجة ويمكن من خلاله تعليم الأطفال كل شيء وفقًا لمنهجية التعليم STEM – التي تهدف لتطوير مهارات الطفل في تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات – وكذلك تعليمهم البرمجة والذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل البرامج التعليمية التي تم تضمنيها بواسطة أكاديمية هانسون للذكاء الاصطناعي Hanson’s AI Academy.

تم تطوير روبوت Little Sophia بواسطة مجموعة عالمية من المهندسين والعلماء والمتخصصين في تطوير الروبوتات وصانعي الألعاب ومطوري الشخصيات والمصممين وخبراء الذكاء الاصطناعى، ليصبح هذا الروبوت قابلًا للبرمجة بسهولة من خلال الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية.

قال ديفيد هانسون مؤسس شركة هانسون روبوتيكس في بيان له: “رؤيتنا في هانسون روبوتيكس وأحد أهدافنا الكبيرة هو دعم وتشجيع الأطفال علماء المستقبل الذين سيشكلون عالمنا غدًا ليصبحوا مطورين ومهندسين ومصممين وغير ذلك”.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وقد أظهرت الأبحاث أن فجوات التحصيل العلمي تظهر في مرحلة رياض الأطفال وأن هذه الفجوات تستمر حتى نهاية الصف الثامن على الأقل، لذلك قامت الشركة بتطوير هذا الروبوت للتغلب على هذه المشكلة وتطوير مهارات الطفل.

Advertisements

يقدم الروبوت Little Sophia تجربة تعليمية وترفيهية عالية الجودة، بحيث يكون الطلاب الصغار متحمسين للغاية لقضاء بعض الوقت في التعلم معها، ويركز التفاعل بين Little Sophia والمستخدمين على سرد القصص وتعلم أشياء جديدة، كما إنها ليست مجرد لعبة روبوت أخرى صممتها شركة ألعاب بل تعتبر أداة تعليمية قوية.

كيف يعمل الروبوت:

الروبوت قابل للبرمجة عبر تطبيق اسمه Sophiabot الذي قامت بتطويره الشركة المصنعة – يمكن تنزيله للأجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس من متجر آيتيونز ولأجهزة أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي -، ويتم برمجته عبر كتابة التعليمات البرمجية باستخدام لغة البرمجة المستندة إلى الكتل Blockly ولغة Python، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يتفاعل مع الطفل من خلال عكس حركته مما يجعله لعبة ممتعة وأيضًا أداة تعليمية.

موعد التوافر والسعر:

أتاحت شركة Hanson Robotics روبوت Little Sophia للطلب المسبق بسعر يبدأ من 129 دولار إلى 199 دولار على موقع التمويل الجماعي كيكستارتر Kickstarter ابتداءًا من يوم 30 يناير الماضي.

جمع هذا المشروع أكثر من 269 ألف دولار من هدفه البالغ 75 ألف دولار، على أن يبدأ شحن الدفعة الأولى من Little Sophia للعملاء خلال شهر ديسمبر 2019.