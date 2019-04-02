“اتصالات” تطلق أول خدمة ألعاب سحابية من نوعها في…

أطلقت “اتصالات” اليوم أول خدمة ألعاب سحابية من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مباشرة عبر منصة eLife TV، وبجودة وضوح فائقة تصل إلى 1080 بكسل.

وقالت الشركة إن عملاءها من جميع الأعمار سيتمكنون من الاستمتاع بممارسة أحدث الألعاب الإلكترونية وأكثرها شعبية بأسعار منخفضة ودون الحاجة إلى وجود جهاز ألعاب منفصل، وذلك استنادًا على الإمكانات السحابية الرقمية.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في “اتصالات”: “تواصل ’اتصالات‘ جهودها الدائمة والمستمرة في أن تكون السباقة في إطلاق أحدث التقنيات والخدمات المميزة، لجميع عملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالشكل الذي يمكنها من تحقيق رؤيتها في قيادة التحول الرقمي في الدولة والمنطقة”.

وأضاف أيضًا: “تتيح الألعاب السحابية لنا فرصة الاستفادة من سوق الألعاب الواسعة وغير المستغلة بالشكل الأمثل، لاسيما في الوقت الذي أصبح فيه العملاء يتطلعون إلى ممارسة ألعابهم الإلكترونية المفضلة على شاشات كبيرة وليس فقط على شاشات هواتفهم المتحركة الصغيرة، ونحن على ثقة بأن سوق الألعاب الإلكترونية ستواصل نموها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستكون ’اتصالات‘ الرائدة بهذا المجال”.

وستسهم خدمة الألعاب السحابية الجديدة في جذب المزيد من العملاء وتشجيعهم على الدخول إلى عالم الألعاب، وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى منصة واسعة من ألعاب الفيديو الأكثر مبيعًا، والتي يتم تحديثها باستمرار من قبل أفضل الناشرين وصناع الألعاب مثل Square Enix، وDisney، و THQ Nordic، و Capcom، و Codemasters.

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وفي الوقت الذي تسعى فيه شركات الاتصالات وشركات الألعاب في جميع أنحاء العالم إلى تقديم خدمات الجيل التالي من الألعاب، فإن هناك فرصة لقيادة السوق من خلال توفير خدمات الألعاب الجديدة.

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وعن آلية بث ألعاب الفيديو قال أيفان ليبيو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في Gamestream: ” سيتم بث ألعاب الفيديو إلكترونيًا وبنفس طريقة بث مقاطع الفيديو والمقاطع الموسيقية، حيث إن أكثر من 50 بالمائة من المحتوى يتم الحصول عليه اليوم إلكترونيًا، وبالتالي لم تعد هناك أي حاجة للوسائل التقليدية للحصول على المحتوى كشراء الأقراص المدمجة مثلًا. مضيفًا “بفضل تعاوننا مع ’اتصالات‘ فقد بدأت Gamestream العمل حاليًا في السوق الإماراتي، وسنواصل انتشارنا العالمي بالتعاون مع أبرز شركات الاتصالات في العالم”.

وبالنسبة لتكاليف الألعاب السحابية، فيمكن للعملاء من خلال اشتراك شهري بسيط الوصول غير المحدود إلى قائمة طويلة من الألعاب الأكثر شهرة ومبيعًا، حيث تتيح الباقة الأساسية للمشتركين فرصة التمتع بــ 20 لعبة مقابل اشتراك شهري منخفض يصل إلى 30 درهمًا فقط، إضافة إلى 50 درهمًا للاشتراك الشهري في باقة البريميم premium والتي تحتوي على أكثر من 40 لعبة. كما سيكون بإمكان العملاء في وقت لاحق خلال العام استئجار الألعاب الأكثر الشعبية، وذلك لمدة 48 ساعة مقابل 15 إلى 20 درهمًا.

وستوفر الألعاب السحابية مجموعة متكاملة من الألعاب المتنوعة، وبما يلبي طموحات وتطلعات العملاء، حيث سيكون هناك ألعاب خاصة بالسباقات، والرياضة، وألعاب تقمص الأدوار، والعاب المغامرات، والألغاز، والكثير غيرها.

كما ستسمح ألعاب eLife TV السحابية الجديدة من ممارسة الألعاب المفضلة بتكاليف منخفضة. فعلى سبيل المثال، لم تعد هناك الحاجة للحصول على جهاز العاب إلكتروني بكلفة تصل إلى 1500 درهم، علاوةً على الحاجة لتبديله كل عدة سنوات، إذ بات بإمكان المشتركين الاستمتاع بألعاب تحمل التصنيف AAA بمبلغ منخفض لا يتجاوز الــ 275 درهمًا لكل لعبة.

ويحتاج المستخدمون إلى وحدة تحكم متوافقة مع أنظمة “اتصالات”، حيث يمكن الاطلاع على قائمة الوحدات المتوافقة من خلال موقع “اتصالات” الإلكتروني. كما يمكن للاعبين أيضًا الحصول على جهاز تحكم من “اتصالات” مقابل 120 درهمًا فقط، مع توفر خطة سداد ميسّرة لمدة سنتين بواقع 5 دراهم شهريًا.

تجدر الإشارة إلى أن خدمة الألعاب تعتبر أحدث إضافة إلى ميزات وخدمات eLife TV المبتكرة، وتشمل باقة eLife على هاتف منزلي ثابت، وإنترنت عالي السرعة وتلفزيون. كما يمنح تطبيق eLifeOn للمستخدمين ميزة الوصول إلى التلفزيون الخاص بهم من أي مكان ينتقلون إليه، في حين تمنح خدمة الفيديو حسب الطلب من eLife عملائها فرصة مشاهدة أحدث محتوى من الأفلام والفيديوهات.