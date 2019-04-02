مراجعة شاملة لهاتف شاومي Mi 9 .. المواصفات والمميزات والسعر

أطلقت شركة شاومي أحدث هواتفها الرائدة شاومي مي 9 ــ Xiaomi Mi 9، بمواصفات رائعة وسعر مناسب حيث يبدأ الهاتف بسعر 510 دولار فقط، في حين أن أحدث الهواتف الذكية من سامسونج أو هواوي تأتي بضعف هذا السعر.

يعمل هاتف شاومي Mi 9 بأحدث معالجات كوالكوم وأسرعها Snapdragon 855، حيث يوفر أداءً أعلى بنسبة 45 في المئة من سابقه، كما أنه أول هاتف ذكي يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 20 واط، وبناء عليه فإن هذا الهاتف يجمع بين الأداء الفائق والسعر المناسب مما يجعله واحدًا من أكثر الهواتف إثارة في عام 2019.

إليك مراجعة شاملة لهاتف شاومي Xiaomi Mi 9 .. المواصفات والمميزات والسعر:

الأداء:

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أهم ما يميز هاتف شاومي Mi 9 هو سرعة أدائه، حيث يعمل بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 855 ثماني النواة بتردد 2.84 جيجاهيرتز وقد تم تصنعيه وفقًا لتقنية 7 نانومتر، ويوفر أداءً أعلى بنسبة 45% من الإصدار السابق Snapdragon 845، بالإضافة لتحسين وحدة معالجة الرسومات بنسبة 20%، وقدرة ذكاء اصطناعي أقوى 3 مرات، مع كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

بالتأكيد أول ما يثير انتباهك عند استخدام هذا الهاتف هو السرعة التي تفتح بها التطبيقات حيث لا يوجد أي تباطؤ ملحوظ فكل شيء يتم تمريره بسلاسة، وإذا كان هناك توقف فستحصل على انطباع واضح بأنها مشكلة في الشبكة، وليس الجهاز.

يدعم الهاتف وحدة معالجة الرسومات Adreno 640 الجديدة والتي تدعم لأول مرة Vulkan 1.1، وعرض HDR أثناء اللعب، بالإضافة إلى معالج رؤية مخصص جديد يمكنه الآن معالجة تعيين العمق بمعدل 60 إطارًا في الثانية مما يؤدي إلى تحسين تطبيقات الواقع المعزز بشكل كبير. كما يتيح معالج الصور الجديد تصوير فيديو 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وكل ذلك باستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%.

ماذا عن اختبارات الأداء؟

وفقًا لاختبار AnTuTu 3DBench حصد هاتف شاومي 361,283 نقطة وتفوق على منافسيه من هواتف أندرويد بما في ذلك هاتف سامسونج جالاكسي إس 10، وهاتف جوجل الأخير بكسل 3.

ووفقًا لاختبار GeekBench على وحدة المعالجة المركزية فيما يتعلق بالأداء الأحادي النواة فإن وحدة Kryo الجديدة (Cortex-A76) التي تصل سرعتها إلى 2.84 جيجاهرتز قد تفوقت على النوى الموجودة بمعالج هواوي Kirin 980 بسرعة 2.6 جيجاهرتز وهو المعالج الذي تعمل به سلسلة هواوي ميت 20 ـــ Huawei Mate 20.

عند اختبار أداء كل تلك النوى الجديدة Kryo معًا تمكن هاتف شاومي Mi 9 بمعالج Snapdragon 855 من التفوق على جميع أجهزة أندرويد الموجودة في السوق، وتقاربت نتيجة الأداء من نتيجة أداء معالج A12 من آبل، والأهم من ذلك أن وحدة المعالجة المركزية Snapdragon 855 كانت أسرع بنسبة 45% من وحدة Snapdragon 845 السابقة.

كما يأتي هاتف شاومي Mi 9 بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من حيث مساحة التخزين الداخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت مع عدم دعم بطاقات الذاكرة الخارجية، بالإضافة إلى ذلك سيتم إصدار نسخة تحمل اسم Xiaomi Mi 9 Explorer Edition، والتي تأتي مع جهة خلفية شفافة بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ولكن من المتوقع أن تتوافر داخل الصين فقط.

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف شاومي Mi 9 بتصميم أنيق من الزجاج منحني بسلاسة من الجهة الخلفية ليتقابل مع الإطار، ويدعم الهاتف زجاج Gorilla 5 للظهر وزجاج Gorilla 6 للشاشة من أجل الحماية من الخدوش والصدمات.

في الجهة الخلفية ستجد أن شاومي استخدمت طلاءً عاكسًا للون يوفر ألوان متدرجة، مع وجود كاميرا ثلاثية رأسية.

وفي الجهة الأمامية للهاتف سنجد أن الشاشة تشغل نسبة 90.7 % من واجهة الهاتف الأمامية، مع وجود نوتش دائري صغير يضم الكاميرا الأمامية ووجود حافة صغيرة أسفل الشاشة.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، وبدقة 2340 × 1080 بكسل، وبكثافة 403 بيكسل في الإنش، ويوجد مستشعر ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

كما يوجد زر جانبي للوصول السريع لمساعد جوجل الصوتي Google Assistant، ولا يدعم الهاتف منفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم، ويعتمد على منفذ USB-C للشحن وتوصيل السماعات.

الكاميرا:

هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها شاومي كاميرا ثلاثية العدسات في أحد هواتفها، وقد جاءت العدسة الأساسية بمستشعر IMX586 الجديد من سوني بدقة 48 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/1.75، والثانية بدقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للتكبير البصري بقدرة 2x، والثالثة بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة f/2.2 وبزاوية عرض 117 درجة.

ويوفر تطبيق الكاميرا على هاتف شاومي Mi 9 العديد من ميزات التعرف التلقائي على المشهد بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتجميل المظهر، ووضع portrait، ويعد الوضع الليلي الذكي فعالاً في الكشف عن مزيد من التفاصيل في لقطات الإضاءة المنخفضة دون التضحية بالجودة أو التفاصيل، مع عدم تغيير الصورة بقوة مثل وضع Night Sight في Pixel 3.

ويعد وضع البوكيه bokeh mode رائعًا في إضافة بعض العمق إلى الصور دون إزالة الواقعية، وهناك أيضًا مرونة في الحصول على عدسة واسعة الزاوية، والتكبير والتصغير، وإعدادات ذكاء اصطناعي مختلفة وقوية.

أدى تحديث الكاميرا إلى تحسين الأوضاع وإضافة وضع جديد يحمل اسم Moon Mode والذي تم تصميمه خصيصًا لالتقاط صور في ضوء القمر، ويتم تنشيطه من خلال وضع الصورة القياسي باستخدام الذكاء الاصطناعي، أما الكاميرا الأمامية فتأتي أحادية العدسة بدقة 20 ميجابكسل تدعم HDR.

البطارية والشحن:



يأتي هاتف شاومي Mi 9 ببطارية سعتها 3300 ملّي أمبير/الساعة، وتقول شاومي: “إن هاتفها Mi 9 حاصل على شهادة TÜV Rheinland للأمان عند الشحن السريع، ولديه أسرع خدمة شحن لاسلكي حتى الآن وهي غير موجودة في أي هاتف ذكي آخر”، حيث يستخدم تقنية خاصة مدمجة في شاحن لاسلكي للشحن السريع بقدرة 20 واط من الطاقة، ولكن يجب عليك استخدام شاحن شاومي اللاسلكي الخاص لهذا الأداء.

كما تدعم البطارية الشحن السلكي السريع بقدرة 27 واط باستخدام شاحن خاص من شاومي أيضًا.

الآن ربما تركز على سعة البطارية الصغيرة نسبيًا، وتفكر في أنك ستحتاج إلى الشحن السريع كثيرًا، ولكن هذا لن يحدث بفضل معالج Snapdragon 855 الذي يتميز بكفاءة عالية في استخدام الطاقة، وواجهة المستخدم MIUI الخاصة بشاومي التي تدير ذلك بفعالية.

نظام التشغيل:

يعمل هاتف شاومي Mi 9 بنظام أندرويد 9 باي Android 9.0 Pi المعتمد على واجهة مستخدم MIUI الخاصة بشاومي، والتي تظهر هنا في شكلها الجديد بإصدار 10.2 MIUI، وتتضمن بعض التحسينات والميزات الجديدة مثل الأيقونات والقوائم المصممة بشكل جيد، والتنقل عبر الإيماءات السريع.

ويدعم الهاتف تقنية Mi Turbo، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي لتحسين أداء الهاتف وتحسين سرعة فتح التطبيقات، كما يدعم الهاتف تقنية Game Turbo التي تعمل تلقائيًا على تحسين أداء الهاتف عند تشغيل الألعاب لتوفير تجربة استخدام أكثر سلاسة للمستخدم.

بالإضافة إلى توفير بعض الميزات المخصصة لتحسين تفاعل المستخدم مثل ميزة 4D Touch التي تقدم ردود أفعال بالاهتزازات عند الضغط على الشاشة ليدعم تحسين أداء اللعبة والاستجابة اللمسية.

السعر والتوافر:

الهاتف متوفر بالفعل في أوروبا والصين، السعر في أوروبا يبدأ من 510 دولار للنسخة ذات ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، و570 دولار للنسخة ذات ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، كما سيتوفر الهاتف من خلال متجر Xiaomi عبر الإنترنت وشركائها في البيع بالتجزئة قريبًا.

المواصفات هاتف شاومي مي 9 ـــــ Xiaomi Mi 9 المعالج أحدث معالج من كوالكوم Snapdragon 855، ثماني النواة Advertisements ذاكرة الوصول العشوائي 6 و8 و12 جيجابايت مساحة التخزين الداخلية 64 و128 جيجابايت بالإضافة إلى 256 جيجابايت في الإصدار الخاص الشاشة 6.39 إنش من نوع AMOLED من سامسونج بدقة 2340×1080 بيكسل وبكثافة 403 بيكسل في الإنش الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة الأساسية بمستشعر من سوني IMX586 وبدقة 48 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.75 والثانية بدقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للتكبير البصري بقدرة 2x والثالثة بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة f/2.2 دقة الصورة: ما يصل إلى 8000 × 6000 بكسل تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية بدقة 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة 20 ميجابيكسل مع HDR السمات البيومترية مستشعر بصمة ضوئي مدمج في الشاشة بطاقة الذاكرة الخارجية لا يدعم البطارية 3300 ميلي أمبير/الساعة نظام التشغيل أندرويد 9.0 باي مع واجهة MIUI 10 الألوان البنفسجي، والأزرق، والأسود الأبعاد 157.5 × 74.7 × 7.6 مم الوزن 173 جرام السعر يبدأ بسعر 510 دولار