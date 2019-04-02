تكنولوجيا: ثلاث منتجات من ZENDURE!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني -

تعتبر شركة ZENDURE من الشركات المتخصصة في مجال الباور بانك، فهي تتمتع بسمعة جيدة مقارنةً ببقية المنافسين.

تقدم الشركة ثلاثة منتجات جدد وهم:

Zendure X6 USB-C Hub.

Zendure A8PD Portable Charger.

Zendure Q7 Wireless Charger Car Mount.

أولًا: Zendure X6 USB-C Hub، هو عبارة عن شاحن محمول بسعة 20100 مللي أمبير مع تقنية الـ PD بقوة 45 واط وكوالكوم 3.0، يتضمن 5 منافذ من نوع USB، ويتوافق مع كل من ماك بوك وآيفون وآيباد وهواتف جالكسي والساعات الذكية وسماعات بيتس وغيرهم. يحتوي X6 أيضًا على شاشة LED دقيقة والتي تعمل كمؤشر وتُظهر السعة المتبقية بكل وضوح.

Advertisements

ثانيًا: Zendure A8PD Portable Charger، وهو عبارة عن خزان طاقة فريد بسعة 26800 مللي أمبير، يمكنه شحن 5 أجهزة في وقت واحد، كما انه يتضمن منفذ USB-C PD والذي يوفر شحنًا أسرع لأجهزة ماك بوك ونينتندو سويتش ومعظم أجهزة الحواسب المحمولة من النوع C، والهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد. وبفضل تقنية الـ PD ذات قوة 30 واط، فإنه يقوم بشحن آيفون X و8 و8 بلس حتى 50 بالمئة خلال 30 دقيقة فقط. يحتوي أيضًا A8PD على شاشة LED والتي تُظهر المقدار المتبقي من الطاقة بكل وضوح.

ثالثًا: Zendure Q7 Wireless Charger Car Mount، وهو عبارة عن شاحن لاسلكي سريع مخصص للسيارة بقوة 10 واط، وأهم ما يميزه هو انه يحتوي على تصميم مذهل بقاعدة مطاطية، كما انه مقاوم للانزلاق وقابل للدوران حتى ٣٦٠ درجة.

للحصول على هذه المنتجات المميزة، يمكنك التوجه إلى هذا الرابط.

اعلان

