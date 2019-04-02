تكنولوجيا: براءة إختراع من Lenovo لهاتف قابل للطي بشكل رأسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه الكثير من الشركات المصنعة للهاتف لتطوير تصميم جديد في الهواتف القابلة للطي، وتعد شركة لينوفو واحدة من الشركات التي سجلت في نهاية 2018 براءة إختراع لتصميم جديد للهواتف القابلة للطي بشكل رأسي.

رصدت أحدث براءة إختراع في الهواتف القابلة للطي من العملاق الصيني لينوفو، حيث سجلت لينوفو هذا التصميم لهاتف قابل للطي بشكل رأسي في WIPO خلال شهر سبتمبر من عام 2018، والذي يأتي بتصميم يحاكي هاتف Razr القادم من موتورولا المميز بشاشة ثانوية.

كما يتميز هاتف لينوفو بفواصل مميزة بحجم كبير في الجهة الخلفية للهاتف، والتي تدعم طي ثلث الشاشة أو طي الشاشة إلى النصف، حيث يظهر جزء من الشاشة حتى بعد طي الهاتف، بتصميم يحاكي أيضاً تصميم شركة Sharp الذي كشف عنه خلال الأسبوع الماضي.

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ويتميز هذا التصميم بإطارات واضحة لتضم مستشعر الكاميرة الأمامية، مع سماعات الأذن أيضاً، بينما يأتي التصميم في الجهة الخلفية بمستشعر واحد للكاميرة الخلفية.

يذكر أن هذا التصميم في مرحلة التخطيط حتى الآن، لذا قد ينتقل إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع أو قد يتطور لاحقاً إلى تصميم أخر من لينوفو في الهواتف القابلة للطي لذا نترقب مزيد من المعلومات حول تقنية العملاق الصيني في الهواتف القابلة للطي هذا العام.

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