الساعة الذكية القابلة للطي Nubia Alpha ستصبح متاحة للشراء إبتداء من 8 أبريل

فاطمة أيت طالب - دبي - Nubia Alpha عبارة عن جهاز فريد من نوعه، فهو يمتاز بجميع إمكانيات الهاتف الذكي، ولكن من المفترض أن يتم إرتداؤه على المعصم. يمكنه تتبع تقدمك في الجانب المتعلق باللياقة البدنية، والتحكم في الأغاني والإشعارات على غرار الساعات الذكية الأخرى تمامًا، ولكن ما يجعل الساعة الذكية Nubia Alpha متميزة عن بقية الساعات الذكية هو أنه يمكنك أيضًا إجراء المكالمات وإلتقاط الصور والقيام بكل ما يستطيع هاتفك القيام به بشكل مستقبل. أما وقد قلنا ذلك، فقد علمنا اليوم أنه سيتم إطلاق Nubia Alpha في اليوم الثامن من شهر أبريل الجاري بالصين على جميع المتاجر الإلكترونية الرئيسية.

كانت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE قد كشفت عن الساعة الذكية Nubia Alpha في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم في شهر فبراير الماضي بمدينة برشلونة الإسبانية. وعندما رأينا الإستعراضات الأولية لهذا الجهاز، لاحظنا أنه في حين لديه بعض الأفكار الرائعة، إلا أن الأداء وواجهة المستخدم لا يزالان بحاجة إلى المزيد من العمل. ومع ذلك، قد تكون شاشة OLED البالغ قطرها 4 إنش مناسبة لأولئك الذين يستمتعون بالحصول على أكبر قدر من الميزات على معصمهم.

للتذكير، Nubia Alpha عبارة عن ساعة ذكية مزودة بشاشة OLED مرنة بحجم 4 إنش، تم إنتاجها بالتعاون مع شركة Visionox. نظرًا لأن هذا الجهاز يهدف في الأساس ليعمل كساعة ذكية، فالشاشة ستكون ضيقة نسبيًا وطويلة جدًا مع العلم بأنها ستمتاز أيضًا بدقة 192×960 بكسل.

Nubia Alpha عبارة بالفعل عن ساعة ذكية، فهي مزودة بالمعالج Snapdragon Wear 2100، وتضم 1GB من الذاكرة العشوائية و8GB من الذاكرة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فهذه الساعة الذكية تأتي كذلك مع نظام تشغيل خاص يعتمد على الإيماءات الحركية والتفاعل في الهواء. وبالنسبة للبطارية التي تبلغ سعتها 500mAh، فهي تعد بيوم أو يومين من الإستخدام.

هذه الساعة الذكية الفريدة من نوعها تأتي كذلك مع نسخة تضم بطاقة SIM الإلكترونية ” eSIM ” من أجل المكالمات الهاتفية وربط الإتصال بشبكات الجيل الرابع 4G LTE. وبالنسبة للنسخة الأخرى من هذه الساعة الذكية، فهي تقترن بهاتفك الذكي عن طريق البلوتوث وبالإنترنت عن طريق WiFi.

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إذا قررت الإستغناء عن الهاتف، فبإمكانك إستخدام كاميرا 5 ميغابكسل لإجراء محادثات الفيديو وإلتقاط الصور. فقط قم بتدوير معصمك لتوجيه الكاميرا إلى الوضعية الصحيحة، وهناك الكثير من الشاشة لتغيير زاوية المشاهدة وإبقائها ضمن المشهد.

Nubia Alpha تضم هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، في حين تم طلاء الشاشة بمادة البوليميد المقاومة للحرارة. النسخة الذهبية من هذه الساعة الذكية هي مصقولة بالذهب، عيار 18 قيراط. وكما يمكنك أن تتوقع، فجميع طرازات هذه الساعة الذكية مصممة لمقاومة المياه والغبار، كما تم تطويرها لتوفير جميع الميزات الصحية المعتادة التي تتوقعها من الساعة الذكية مع العلم بأنها تضم أيضًا مستشعر ضربات القلب، وتستطيع تتبع نومك.

تم تسعير النسخة العادية من Nubia Alpha بنحو 450 يورو علمًا أنها ستكون متوفرة باللون الأسود فقط. أما بخصوص نسخة eSIM، فهي ستكلف 550 يورو، في حين ستكلف النسخة المرصعة بالذهب نحو 650 يورو. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذه الساعة الذكية ستصل إلى الصين هذا الشهر، ولكنها ستصل بعد ذلك إلى أوروبا في الربع الثالث من هذا العام، وإلى أمريكا الشمالية في الربع الرابع من هذا العام.