الكشف عن الهاتف Xiaomi Mi9 Brown Bear Special Edition، وسيصل رسميًا يوم 9 أبريل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi بالتعاون مع LINE Messenger لتقديم نسخة محدودة من الهاتف Xiaomi Mi9 تطلق عليها الشركة الصينية إسم Xiaomi Mi9 Brown Bear Special Edition. هذه النسخة الخاصة من الهاتف Xiaomi Mi9 تأتي مع شعار خاص في الواجهة الخلفية جنبا إلى جنب مع ثيم خاص لواجهة المستخدم. وعلاوة على ذلك، فهذه النسخة الخاصة من الهاتف Xiaomi Mi9 تأتي كذلك مع علبة خاصة تضم غطاء واقي، وبطارية محمولة بسعة 10000mAh، وملصقات تحمل كلها شخصية LINE FRIENDS.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالهاتف Xiaomi Mi9 Brown Bear Special Edition يأتي بنفس المواصفات التقنية للهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition العادي. وللتذكير، الهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition هو في الواقع أول هاتف ذكي في العالم يستخدم المعالج Snapdragon 712. وبغض النظر عن المعالج، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميغابكسل تستخدم المستشعر Sony IMX586، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

الهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition هو أصغر قليلاً من الهاتف Xiaomi Mi9، فهو يضم شاشة AMOLED بحجم 5.97 إنش تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، كما أنه يستخدم المعالج Snapdragon 712 جنبا إلى جنب مع 6GB من الذاكرة العشوائية و 64GB/128GB من الذاكرة الداخلية.

وبالعودة إلى المعالج Snapdragon 712، فهو نفسه المعالج Snapdragon 710 بإستثناء أنه حصل على تردد أفضل علمًا أنه تم تصنيعه بإستخدام نفس تكنولوجيا 10 نانومتر ويضم مودم يدعم كافة إصدارات WiFi إضافة إلى البلوتوث 5.0 و Dual LTE. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات الإضافية في الواجهة الخلفية، فهي تضم مستشعرات بدقة 13 ميغابكسل و 8 ميغابكسل على التوالي علمًا أن الكاميرا الأولى تضم عدسة واسعة الزاوية، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة مقربة. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي تضم مستشعر بدقة 20 ميغابكسل مدعومة بالعديد من الفلاتر التجميلية.

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وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition يضم كذلك بطارية بسعة 3070mAh تدعم الشحن السلكي بسرعة 18 واط. للآسف، هذا الهاتف يفتقر إلى منفذ السماعات 3.5mm، وبالتالي فهو يعتمد كليًا على السماعات المزودة بموصل USB Type-C أو السماعات اللاسلكية. وبالنسبة للميزات الأخرى التي يأتي بها هذا الهاتف، فهي تشمل Game Trubo لتعزيز تجربة اللعب على الهاتف، ورقاقة NFC، وروم MIUI 10 الأحدث من شركة Xiaomi.

عمومًا، يمكن للعملاء الآن طلب الهاتف Xiaomi Mi9 Brown Bear Special Edition مسبقًا على الموقع الرسمي لشركة Xiaomi مع العلم بأنه سيتم إطلاق هذا الهاتف بشكل رسمي في اليوم التاسع من شهر أبريل المقبل.