انت الان تتابع تفاصيل خبر تصوير وطباعة في آن واحد بكاميرتين جديدتين من "كانون" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 07:57 مساءً - أعلنت شركة "كانون" إطلاق نموذجين جديدين من الكاميرات الفورية من فئة 2 في 1، التي تتميز بالقدرة على التصوير وطباعة الصور في الوقت ذاته.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرتين "زوميني إس" (Zoemini S) و"زوميني سي" (Zoemini C) تتيحان للمستخدم إمكانية طباعة الصور الفوتوغرافية أو صور السيلفي فوراً أثناء التنقل والتجوال، حيث تجمع الكاميرتان الجديدتان بين كاميرا رقمية وطابعة صور الزنك الصغيرة، وتكون الطباعة على ورق صور الزنك ذاتية اللصق قياس 5.5 × 7 سم.

وإلى جانب الطابعة الصغيرة تتضمن الكاميرا "Zoemini S" عدسة بدقة 8 ميغابيكسل مع محدد منظر للصورة الأحادية بصيغة JPG، ومرآة سيلفي في الجانب الأمامي، وفتحة تركيب بطاقة الذاكرة microSD، وتعمل بتقنية البلوتوث وتقنية اتصالات المجال القريب NFC وظيفة التصوير عن بُعد.

وأضافت الشركة اليابانية أن وزن كاميراتها لايتعدى 188 غراماً، وتتوفر الكاميرا "Zoemini S" باللون الذهبي الوردي والأسود المطفأ والأبيض اللؤلؤي، وفق ما ذكرته "وكالة الأنباء الألمانية".

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ولا يزيد وزن كاميرا كانون "Zoemini C" على 170 غراماً، وتكفي شحنة بطارية "ليثيون بوليمر" بسعة 700 مللي أمبير ساعة، لطباعة 25 صورة في المتوسط، وتعمل بدقة 5 ميغابيكسل، وتتوفر باللون الوردي والأصفر والأخضر والأزرق.

وتتوافق كاميرا "زوميني إس" مع الهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل "آي أو إس" و"أندرويد"، وتوفر الشركة تطبيقاً خاصاً لهذه الأجهزة، كما تدعم أنظمة تشغيل الحواسيب المكتبية العاملة بنظام ويندوز 7 وحتى ويندوز 10، وحواسيب ماك أو إس من الإصدار 10.10 وحتى 10.14.

في المقابل، تتوافق كاميرا زوميني سي مع أنظمة تشغيل الحواسيب المكتبية المذكورة أعلاه، ولا تدعم الهواتف الذكية.

وتستخدم الكاميرتان تقنية الطباعة من شركة "زينك" الأمريكية التي لا تتطلب استخدام عبوات حبر، وتطبع بمرور واحد، وذلك باستخدام ورق حراري خاص من إنتاجها أيضاً.