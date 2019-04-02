انت الان تتابع تفاصيل خبر ناسا: اختبار الهند صاروخاً مضاداً للأقمار الصناعية أمر فظيع والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 07:57 مساءً - انتقدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" السلطات الهندية لإطلاقها الأسبوع الماضي صاروخاً مضاداً للأقمار الصناعية، واصفة سلوك نيودلهي بـ"الفظيع".

وقال مدير وكالة ناسا، جيم بريدنشتاين، خلال لقاء جماهيري له، اليوم الثلاثاء، إن الهند اختبرت صاروخاً مضاداً للأقمار الصناعية الأسبوع الماضي، وذلك لاستهداف قمر صناعي صغير لها في مدار منخفض للأرض.

وأشار إلى أن القمر الصناعي المستهدف تجزأ إلى نحو 400 قطعة، وخلف تلوثاً كبيراً، واصفاً ما حدث بالأمر "الفظيع".

وبيّن أن تلك المخلفات ستؤثر سلباً على عمل محطة الفضاء الدولية.

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وأوضح: "إنه لأمر فظيع أن يؤدي هذا الاختبار إلى تكوين حطام في مدار محطة الفضاء الدولية. هذا السلوك لا يتوافق مع مستقبل البشرية في السفر إلى الفضاء".

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء الهندي نارنيدرا مودي أن بلاده نجحت في إسقاط قمر صناعي بصاروخ فضائي.

وقال مودي في كلمة متلفزة: "سجلت الهند اسمها كقوة من نخب الفضاء، لقد استهدف صاروخ بنجاح قمراً صناعياً في المدار".

وتملك الهند برنامجاً فضائياً منذ سنوات، وتصنع أقماراً صناعية لتصوير الأرض، ولديها قدرات إطلاق بأسعار أرخص من البرامج الغربية.