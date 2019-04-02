شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطلق خدمة جديدة للتحقق من صحة الأخبار فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق واتس آب يوم الثلاثاء خدمة للهنود للتحقق من صحة المعلومات، فى أحدث محاولة لمكافحة الأخبار المزيفة فى الهند قبل الانتخابات الوطنية التى تبدأ هذا الشهر.

وقال واتس آب فى بيان إنه يعمل مع شركة Proto المحلية لتصنيف الرسائل المرسلة إلى الخدمة من قبل المستخدمين على أنها صحيحة أو خاطئة أو مضللة أو متنازع عليها، كما سيقوم أيضًا ببناء قاعدة بيانات لمثل هذا المحتوى لفهم المعلومات الخاطئة بشكل أفضل.

وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى يكافح فيه التطبيق، الذى يمتلك أكثر 200 مليون مستخدم فى الهند، لمواجهة الانتقادات بسبب نشر المعلومات الخاطئة، فى حين تعمل شركات وسائل الإعلام الاجتماعية فى جميع المجالات لمنع هذه الظاهرة - لا سيما أثناء الأحداث الحساسة مثل الانتخابات.

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ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من انتخابات الهند فى 11 أبريل ، مع توقع النتائج النهائية فى 23 مايو،إذ اتهمت الأحزاب السياسية الهندية الكبرى بعضها البعض بنشر أخبار وهمية على واتس آب مع إنكار أنها تفعل ذلك بنفسها، وفى فبراير قال مسئول تنفيذى كبير فى واتس آب إن عدد من الأطراف تحاول استخدام التطبيق "بطرق لم يكن الغرض منه".

جدير بالذكر واجه واتس آب تحديًا مماثلًا خلال الانتخابات البرازيلية العام الماضى، عندما أتهمه السياسيون بنشر الأكاذيب على المنصة.