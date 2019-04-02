بحسب تقرير موقع شغل اون لاين يقرر العديد من الأشخاص العمل من المنزل لأسباب عديدة ، بما في ذلك الرغبة في البقاء في المنزل مع الأطفال ، أو الحاجة إلى رعاية أحد أفراد الأسرة المريض ، أو مجرد الرغبة في المزيد من الوقت والتحرر من التنقل وممارسة العمل. أيا كان السبب ، فإن قرار العمل من المنزل هو الجزء السهل. التحدي هو تحديد ما يجب القيام به من المنزل.

وما لا يعرفه الكثير من الناس هو أن هناك العديد من الطرق لكسب المال من المنزل ، بما في ذلك وظائف العمل في المنزل ، بالإضافة إلى العمل الحر ، والأعمال المنزلية. في حين أن جميعها توفر القدرة على تجنب التنقل ، إلا أنها مختلفة ، واعتمادًا على أسباب عملك في المنزل ، قد تكون أو لا تكون مناسبة لأهدافك. علاوة على ذلك ، في حين أن العمل في المنزل لديه الكثير من الامتيازات ، فإنه ليس دائمًا نزهة وليس لدى كل شخص ما يلزم لتحقيق النجاح.

أفضل طرق العمل الحر من المنزل

فيما يلي قائمة تضم 5 طرق للعمل من المنزل ، بالإضافة إلى مزايا وعيوب كل منها.

العمل في المنزل (العمل عن بعد)

كثير من الأشخاص الذين يقررون العمل من المنزل يبحثون في البداية عن وظيفة منزلية بدلاً من العمل في المنزل. هناك عدة أسباب لذلك بما في ذلك الرغبة في استحقاقات الموظفين ، أو المخاوف المتعلقة بالدخل غير النظامي ، أو الخوف من ضريبة العمل الحر.

التحدي الأكبر الذي يواجه العمل في المنزل هو أن معظم الناس لا يفهمونها أو يبحثون عنها بالطريقة الصحيحة. يبحث الكثير من الأشخاص في Google وينتهي بهم المطاف بالخداع. يعتقد هؤلاء الأشخاص أنهم يستطيعون الاشتراك ببساطة والبدء في الكتابة أو القيام ببعض الأعمال الضارة الأخرى من المنزل. أحد أهم الأشياء التي يجب فهمها حول وظائف العمل في المنزل هي أنها تشبه الوظائف التقليدية ولجعلها تحتاج إلى أن تكون لديك مهارات وتجربة محددة في سيرتك الذاتية الرائعة.

الخبر السار هو أن العديد من أرباب العمل منفتحون على العمل عن بُعد إذا قدمت لهم اقتراحًا جيدًا عن العمل في المنزل. علاوة على ذلك ، فإن العديد من الشركات الأخرى تقوم بتعيين عمالة منزلية ، لذا إذا لم يسمح لك رئيسك بالعمل في المنزل ، فقد تتمكن من العثور على شخص آخر والحصول عليه.

تنمو أنواع الوظائف المفتوحة للعمل في المنزل أيضًا ، وتشمل العمل مثل خدمة العملاء ، والتعليم ، والدعم الظاهري ، والتمريض ، والكتابة ، ومسك الدفاتر ، وأكثر من ذلك. ؤؤ

هناك العديد من جوانب الاتصال عن بعد التي تجعلها خيارًا جذابًا. غالباً ما تقدم وظائف العمل في المنزل:

دخل ثابت

الصحة وغيرها من الفوائد في كثير من الحالات

التخلص من التنقل

زيادة الإنتاجية

تأثير أقل على البيئة

مزيد من الوقت للشخص بسبب التخلص من وقت التنقل

العمل الحر في المنزل

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جميع الأعمال غير المرتبطة بالعمل تعتبر عمالة حرة. ولكن في إطار العمل الحر هناك العديد من الخيارات ، بعضها يوفر استقرار وظيفي. فيما يلي الطرق المختلفة لكسب المال في المنزل في حالة العمل الحر. مثل التسويق الألكتروني Digital Marketing أو تداول العملات الرقمية وغيرها من الطرق الأخرى.

عمل بعقد

غالبًا ما يتم استخدام العقد المستقل والعمل الحر بشكل متبادل ، ولكن هناك بعض الاختلافات الدقيقة. العديد من "الوظائف" المنزلية ستجدها في المواقع الوظيفية لتوظيف العمال كمقاولين بدلاً من الموظفين. يمكن أن تكون وظائف العقد هذه كاملة أو غير متفرغة ، ومنتظمة مثل الوظيفة التقليدية ، بما في ذلك الدخل الثابت. الفرق هو أن المقاولين يعتبرون مستقلين عن الشركة لأغراض ضريبية ، وبالتالي ، يحتاجون إلى إدارة ضرائب العمل الحر الخاصة بهم.





مزايا العمل العقد

يمكن أن تكون منتظمة مع دخل ثابت

مرونة أكبر في متى وأين وكيف تعمل

زيادة الاستقلال في العمل. طالما تم إنجازه وفقًا لمواصفات أصحاب العمل .

عيوب العمل العقد

يمكن للشركات أن تستغني عنك بسهولة أكثر من موظف عادي.

قد يكون العمل بدوام جزئي أو أقل يتطلب أن يكون لديك عدة وظائف تعاقدية لتلبية احتياجاتك المالية

ربما تكون هناك حاجة لتوقيع اتفاقية غير منافسة مما يعني أنه لا يمكنك تقديم نفس الخدمة أو خدمات مماثلة لشركات في نفس الصناعة.

فري لانسر

في بعض النواحي ، يشبه العمل الحر عقد العمل ، حيث عادة ما يتم تعيينك من قبل شركة لتقديم خدمة. من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون أيضًا بمثابة خدمة منزلية. في معظم الحالات ، بصفتك فري لانسر ، لديك سيطرة أكبر على عملك ، مثل ما تقدمه وكيف تفعله ، أكثر من العمل في العقود ، على الرغم من أن العملاء سيكونون مدخلات فيما يريدون. يمكنك أيضا تحديد السعر الخاص بك.

في معظم الحالات ، يعمل المستقلون تحت اسمهم المحدد ، عادة كمالك وحيد. ومع ذلك ، يمكنهم تحويل عملهم المستقل إلى عمل ، وتقديم نفس الخدمات ، ولكن تحت اسم تجاري وبنية أعمال مختلفة (أي شركة ذات مسؤولية محدودة).

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