تكنولوجيا: تفكيك جهاز iPad mini 5 يكشف عن ترقية في الذاكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت عملية تفكيك الإصدار الجديد من أجهزة الآيباد iPad mini 5 التي تمت عبر iFixit عن ترقية في مواصفات الذاكرة مقارنة بالإصدار الذي قدم من ابل في 2015.

أطلقت شركة ابل الجيل الخامس من أجهزة الآيباد ميني بعد 4 سنوات من إطلاق الإصدار السابق، حيث قدمت ابل iPad mini 5 بمجموعة من التحسينات، وهو ما أكدت عليه عملية تفكيك الإصدار الجديد مؤخراً عبر iFixit.

وقد أكدت عملية التفكيك على بعض المواصفات التي أعلن عنها من ابل ومنها رقاقة A12 Bionic، كما يضم كاميرة سيلفي بدقة 7 ميجا بيكسل، إلا أن أهم المواصفات التي كشفت عنها عملية تفكيك iPad mini 5 كانت في ترقية الذاكرة، حيث يضم الجهاز ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، بينما جاء iPad mini 4 بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام.

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من جانب أخر تؤكد عملية تفكيك iPad mini 5 تغيير موقع الميكروفون ليكون أقرب إلى كاميرة السيلفي في الجهاز، بينما تأتي البطارية في الجهاز بنفس القدرة المميزة للإصدار السابق.

يذكر أن عملية تفكيك iPad mini 5 أكدت صعوبة إجراء الإصلاحات على هذه الفئة من الأجهزة، ويرجع السبب في ذلك إلى الكثير من التكوينات الداخلية المتلاصقة في الجهاز، حيث أكد iFixit أن البطارية ستكون أكثر التكوينات القابلة للتغيير.

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