الفيسبوك تستكشف إمكانية فرض قيود على الفيديوهات المباشرة

فاطمة أيت طالب - دبي - الهجوم الإرهابي على مسجد نيوزيلندا، تم بثه مباشرة على الفيسبوك قبل عدة أسابيع. منذ ذلك الحين، كانت هناك الكثير من الأسئلة حول رد فعل الشبكات الإجتماعية، بما في ذلك الفيسبوك إتجاه هذه الممارسات. كتبت كبيرة الموظفين في شركة الفيسبوك، السيدة شيريل ساندبرج رسالة إلى وكالة الأنباء النيوزيلندية NZ Herald تسلط فيها الضوء على بعض الإجراءات التي ستتخذها الفيسبوك. وتشير الرسالة إلى أن الشركة تستكشف فرض بعض القيود على الفيديوهات المباشرة.

كتبت شيريل ساندبرج أن الفيسبوك قد إستمعت إلى ملاحظات من العملاء تفيد بأنه يجب عليها القيام بالمزيد وهي توافق على ذلك. وبالتالي، قررت الفيسبوك القيام بثلاث خطوات تتضمن تعزيز قواعد إستخدام Facebook Live، وإتخاذ خطوات إضافية لمواجهة الكراهية، ودعم المجتمع المتأثر.

وتضيف أن الفيسبوك تستكشف فرض قيود على ” من يمكنه الدخول إلى Facebook Live إعتمادًا إلى عوامل مثل إنتهاكات معايير المجتمع السابقة “. وأضافت أن الفيسبوك تستثمر أيضًا في البحث لبناء تقنية أفضل يمكنها تحديد الإصدارات المعدلة من الفيديوهات والصور العنيفة بسرعة حتى لا يكون من الممكن إعادة مشاركة هذا المحتوى على المنصة.

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تتخذ الفيسبوك أيضًا خطوات أقوى لمنع الكراهية على منصاتها. تم تصنيف إطلاق النار على أنها هجمات إرهابية، لذا فإن أي مدح ودعم وتمثيل للأحداث سيكون بمثابة إنتهاك لمعايير المجتمع وهذا ما لن تسمح به الفيسبوك. كما تقدم الشركة دعمًا لأربع منظمات محلية للرفاهية والصحة العقلية في نيوزيلندا لرفع مستوى الوعي بشأن خدماتها داخل البلاد.