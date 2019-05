Xiaomi نجحت في شحن أكثر من مليون وحدة من الهاتف Xiaomi Mi9 في غضون شهر واحد

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد تم شحن أكثر من مليون وحدة من الهاتف Xiaomi Mi9 حول العالم. وكما تعلمون على الأرجح، فقد تم إطلاق هذا الهاتف في أواخر شهر فبراير الماضي، وهذا ما يعني بأنه وصل إلى هذا الإنجاز في غضون شهر واحد تقريبًا.

عند إضافة شحنات الهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition، يرتفع العدد الإجمالي للشحنات إلى أكثر من 1.5 مليون وحدة مع العلم بأن الهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition ليس متوفرًا بعد على الصعيد العالمي. ومع ذلك، نحن نعتقد بأن الرقم الأول يشمل شحنات الهاتف Xiaomi Mi9 Explorer Edition كذلك.

في العام الماضي، تمكنت سلسلة هواتف Xiaomi Mi8 Series، والتي تشمل Xiaomi Mi8 و Xiaomi Mi8 Explorer Edition و Xiaomi Mi8 Special Edition، من الوصول إلى 1 مليون وحدة مباعة في أقل من ثلاثة أسابيع، في حين إستغرقت أربع أشهر للوصول إلى 6 ملايين وحدة مباعة. وفي الأونة الأخيرة، وصل الهاتف Redmi Note 7 إلى 1 مليون وحدة مباعة في غضون شهر واحد. لاحظ أن هذه الأرقام تستعرض لنا مقدار المبيعات، وليس الشحنات مثل Xiaomi Mi9.

ستحتفل شركة Xiaomi بالذكرى السنوية التاسعة على تأسيس الشركة في غضون أيام قليلة، وبهذه المناسبة ستقوم الشركة الصينية بتوفير العديد من العروض المميزة للعملاء في كل من الصين والهند.

Amazing news! We're excited to announce that as of March 31, we've supplied more than 1M units of #Mi9 worldwide! 🎉🎉



Thank you to our Mi Fans for supporting us in our journey. More to come! ❤️#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/1wgHPg3Kmu