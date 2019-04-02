جوجل تطرق المسمار الأخير في نعش خدمة تقصير الروابط Goo.gl

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بإطلاق خدمة إختصار الروابط الخاصة بها منذ حوالي عشر سنوات، وبالضبط في شهر ديسمبر من العام 2009. وكان من المفترض أن يتم إستخدام خدمة تقصير الروابط هذه مع Google Toolbar و Feedburner. ومع ذلك، فقد إنخفضت الحاجة إلى خدمات تقصير الروابط على مدار السنوات القليلة الماضية، وبالتالي فليس من المستغرب أن نرى شركة جوجل تقرر إغلاق هذه الخدمة.

بدأت شركة جوجل عملية إغلاق هذه الخدمة في العام الماضي. لم تعد خدمة Goo.gl متاحة للمستخدمين الجدد إعتبارًا من مايو 2018 وما بعده. قررت الشركة الآن إغلاق الخدمة إلى الأبد. لن يتمكن المستخدمون الحاليون من الوصول إليها بعد الآن.

لقد قالت الشركة في العام الماضي أن المستخدمين الحاليين فقط هم القادرون على إنشاء روابط قصيرة على خدمة Goo.gl. كما ذكرت أن المستخدمين سيتمكنون من عرض تحليلاتهم وتحميل معلومات الروابط القصيرة بتنسيق CSV لمدة تصل إلى عام واحد، وبالضبط حتى 30 مارس 2019.

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هذا هو التاريخ الذي قررت فيه شركة جوجل إيقاف الخدمة تمامًا. وتجدر الإشارة إلى أن إيقاف هذه الخدمة لن يؤثر على الروابط القصيرة التي تم إنشاؤها بالفعل. سيتم مواصلة إعادة توجيه المستخدمين إلى وجهتهم المقصودة. لذلك، إذا كنت قد إستخدمت Goo.gl بشكل متكرر في الماضي لتقصير الروابط، كن مطمئنًا، فهذا الإغلاق لن يترك تلك الروابط القصيرة معطلة.