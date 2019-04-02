Xiaomi تسجل براءة إختراع لهاتف ذكي يضم قطعًا للكاميرا الأمامية المزدوجة في الجزء السفلي من الشاشة

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فاطمة أيت طالب - دبي - بدأنا في الأونة الأخيرة نرى بعض التصاميم الغريبة تشق طريقها إلى الهواتف الذكية. ونتيجة لذلك، فنحن لم نستغرب عندما سمعنا اليوم بأن شركة Xiaomi قامت بتسجيل براءة إختراع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية لهاتف ذكي يضم كاميرا أمامية مزدوجة في الإطار السفلي للهاتف بدلاً من الإطار العلوي.
إنتظر، فقد قامت شركة Xiaomi بتسجيل نسخة أخرى من براءة الإختراع هذه تظم الكاميرات الأمامية في الزوايا السفلية. فقط، ألقي نظرة على الصور أدناه والتي تم رصدها من قبل موقع LetsGoDigital لتعرف ما نقصده بالتحديد.
براءة الإختراع هذه مسجلة في قاعدة بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية المعروفة إختصارًا بإسم WIPO، وتم إيداعها هناك في اليوم 25 من شهر مايو من العام 2018، لذلك هذه تعتبر براءة إختراع حديثة نسبيًا. وتكشف الرسومات التخطيطية عن وجود كاميرا مزدوجة أخرى في الواجهة الخلفية، وواجهة أمامية خالية من الإطار، بصرف النظر عن الأماكن حيث توجد الكاميرات الأمامية.
الرسومات التخطيطية المدرجة في براءة الإختراع هذه لا تستعرض لنا الأماكن حيث ستتواجد سماعة الأذن وبقية المستشعرات الأخرى في الواجهة الامامية، وهذا ما يلمح إلى أن شركة Xiaomi تفكر في إستخدام الشاشة كمكبر للصوت على غرار الهواتف Xiaomi Mi Mix و LG G8 ThinQ و Huawei P30 Pro.
عادة ما تقوم الشركات بتسجيل براءات الإختراع لمختلف التصاميم للتأكد فقط من عدم إنتزاعها من قبل أي شخص آخر وتحقيق الربح منها، لذلك دعونا نأمل أن يكون هذا الحل واحدًا من هؤلاء وأن لا يرى النور أبدًا.
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