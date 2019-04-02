تكنولوجيا: لو سمعت عنه.. يعنى إيه "القطار الطلقة"؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير ما سمعنا عن القطارات فائقة السرعة، أو ما يعرف بـ "القطار الطلقة أو الرصاصة"، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه كما يلى:
يشمل هذا التعريف القطارات التى تصل سرعتها إلى 300كم/ساعة، والتى يتواجد أكثرها فى أوروبا، فيما تعد هذه القطارات مصممة لنقل الركاب إلا أنها تنقل بعض أنواع خدمات الشحن، ولتسير القطارات بسرعتها القصوى فإن ذلك يتطلب سككا مخصصة إلا أن جميعا قادرة على السير على السكك الاعتيادية لكن التقاطعات وسرعة القطارات الأخرى يبطئ السرعة الممكنة.
أنواعه
توجد العديد من أنواع القطارات الطلقة، والتى تتواجد فى الصين واليابان، إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية، ويكون هدفه الرئيسى هو تقليل الوقت المستهلك للوصول بين مدينتين، وغالبا ما يستخدم للربط بين المدن البعيدة.
فكرة عمله
القطارات فائقة السرعة تستخدم المغناطيسية لرفع العربات فوق المسار، مما يلغى الحاجة للعجلات وبالتالى حدوث أى احتكاك، وتوفير خدمة أسرع وأكثر هدوءا.
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