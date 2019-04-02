شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد سنوات من التشكيك.. اكتشاف دليل مهم على وجود حياة على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت مهمتان تراقبان كوكب المريخ بشكل مستقل وجود الميثان بالقرب من فوهة جيل على سطح الكوكب الأحمر، إذ يعد الميثان دليلا واعدا فى البحث عن الحياة بسبب ارتباطه بالنشاط البيولوجى على الأرض.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، رصد مسبار "كريوتسى" التابع لناسا "إشارة قوية" على وجود الميثان يوم 15 يونيو عام 2013، ولكن بعض الخبراء شككوا فى موثوقية الاكتشاف.

لكن أظهرت عملية إعادة تحليل البيانات التى جمعتها مهمة Mars Express، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) رصد وجود الميثان بعد يوم واحد فقط من اكتشافه بواسطة مسبار "كريوستى"، مما يؤكد وجوده فعليًا.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قال ماركو جيورانا المؤلف الرئيسى للدراسة من معهد الفيزياء الفلكية والكواكب الفضائية أن البيانات تُظهر اكتشافًا محددًا لحوالى 15 جزءًا فى المليار من حيث حجم الميثان فى الغلاف الجوي"، أى بعد يوم واحد من إعلان "كريوتسى" عن ارتفاع قدره 6 جزء فى المليون تقريبًا.

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جدير بالذكر يمكن إنتاج الميثان من خلال كل من العمليات البيولوجية والجيولوجية، وبالتالى فإن وجوده ليس علامة قاطعة على الحياة، ولكن يمكن أن يوجه العلماء نحو الاتجاه الصحيح للمكان الذى يجب أن يبحثوا فيه.