شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد فى دقيقة.. هل تحول فيس بوك إلى منصة لكبار السن بدلا من الشباب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى حاليا شبكة فيس بوك من هجرة جماعية للشباب، بينما تزداد أعداد المشتركين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، إذ يكافح فيس بوك بوجه عام للاحتفاظ بقاعدة المستخدمين الخاصة به.

وفيما يلى نعرض بعض الأرقام المهمة التى توضح إقبال الفئات العمرية المختلفة على منصة فيس بوك، وذلك على مدار 3 أعوام بداية من2017، استنادا لدراسة أجراها موقع statista الأمريكى للإحصائيات.

- تعانى حاليا شبكة فيس بوك من هجرة جماعية للشباب

-بينما تزداد أعداد المشتركين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا

- نسبة مستخدمى فيس بوك فى الولايات المتحدة وفقا للعمر:

الفئة العمرية 12 - 34

2017: %79

2018: %67

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2019: %62

الفئة العمرية 35 -54

2017: %72

2018: %69

2019: %69

الفئة العمرية أكبر من 55

2017: %49

2018: %49

2019: %53