تكنولوجيا: هاتف خفي من “شاومي”.. مش هتشوفه إلا إذا كان نظرك 20/20!

خلال السنوات القليلة الماضية، تنافست شركات تصنيع الهواتف الذكية على تقليل حواف هواتفها لصالح المساحة التي تشغلها شاشة الهاتف، لكن شاومي Xiaomi لم تنجح فقط في تقليل الحواف، وإنما إزالتها نهائيا، بحيث أصبح لدينا هاتف ذكي خفي، لن يمكنك رؤية حوافه إلى إذا كان نظرك 20/20!

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وأطلقت شاومي على هاتفها اسم “شاومي إنفيزيبل” Xiaomi Invisible، وقد نشرت شاومي صورا للهاتف الجديد في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت شاومي أن هاتفها الذكي الخفي مصنوع بالكامل من مواد قابلة للتحلل، مساهمة منها في الحفاظ على البيئة.

ولا يظهر هاتف شاومي الجديد في الصور التي نشرتها الشركة الصينية على حساب تويتر الخاص بها، ليس لأنه هاتف خفي، ولكن لأنه لا وجود له، فما قرأته حتى الآن لم يكن سوى مشاركة من شاومي في كذبة أبريل!.. تعيش وتاخد غيرها!