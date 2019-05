تكنولوجيا: فيسبوك تعالج فضائح الخصوصية بميزة “لماذا أشاهد هذا المنشور”!

يعتزم موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميا “فيسبوك” Facebook معالجة فضائح ومشاكل الخصوصية التي تعرض لها الشهور الماضية، من خلال إطلاق ميزة “لماذا أشاهد هذا المنشور؟” أو Why am I seeing this post?.

تتيح ميزة “لماذا أشاهد هذا المنشور؟” للمستخدم فهم طبيعة المنشور الذي يظهر له، بمجرد الضغط عليها، حيث يظهر له عدة خيارات، منها أن المستخدم لديه صداقة مع صاحب المنشور، أو لاهتمامه بالمحتوى المنشور.

وتعرض “فيسبوك” لعطل فني فى العالم الشهر الماضي، حيث تعذر على بعض المستخدمين الدخول و النشر بسبب “مشاكل فى الشبكة”، وفقا لتصريحات فيسبوك، ورجح المستخدمون أن هذا العطل سيمثل فضيحة جديدة لفيسبوك تنتهي باختراق حساباتهم مثلما حدث منذ عام، حيث تعرض فيسبوك لسرقة حسابات قرابة 50 مليون من قبل مهاجمين.