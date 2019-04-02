تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف P40 Power من موتورولا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت أحدث التسريبات المصورة لهاتف موتورولا القادم اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أنه إصدار الشركة الذي ينطلق بعنوان P40 Power أو P40 Note.

تستعد شركة موتورولا لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية يأتي بتصميم ثقب الشاشة، حيث تشير التوقعات إلى أن الإصدار المرتقب سيعرف بهاتف P40 Power أو P40 Note عند إطلاقه رسمياً.

وقد رصد الهاتف في تسريبات مصورة نشرت عبر OnLeaks، حيث من المقرر أن ينطلق هذا الإصدار بكاميرة خلفية ثلاثية، على أن تأتي الثلاث مستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، كما يتميز هذا الإصدار بحجم أكبر من هاتف One Vision بنسبة 0.4مم.

Advertisements

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف P40 Power بحجم شاشة 6.2 إنش، إلا أن التسريبات لم تأتي على ذكر تفاصيل أكثر حول مواصفات الهاتف، لذا نترقب مزيد من التسريبات حول الهاتف خلال الفترة القادمة لنتعرف بشكل أوضح على مواصفات هذا الإصدار من موتورولا.

المصدر

اعلان

