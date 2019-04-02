رصد الهاتف Meizu 16S في منصة إختبارات الأداء، ويحقق نتيجة مثيرة للإعجاب

فاطمة أيت طالب - دبي - موعد الكشف عن الهاتف Meizu 16S يقترب وقد ظهر الجهاز أخيرًا على منصة AnTuTu. وعلى ذكر ذلك، فقد حقق هذا الهاتف نتيجة مثيرة للإعجاب على هذه المنصة بلغت 357975. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا هذه المنصة كذلك أن الهاتف Meizu 16S سيضم المعالج Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB.

من المتوقع أن يبدو الهاتف Meizu 16S مثل Meizu 16، ولكن مع شاشة بإطار أنحف في الجزء العلوي والسفلي مع العلم بأن هذه الشاشة ستمتاز بدقة +FullHD وبأبعاد تبلغ 18.6:9. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة Flyme 7.

هذه النتيجة التي حققها الهاتف Meizu 16S في منصة إختبارات الأداء AnTuTu هي قريبة جدًا من 358000 نقطة التي حققها كل من Lenovo Z5 Pro GT و Xiaomi Mi9 وغيرها من الهواتف الرائدة الأخرى. هذا الرقم عبارة عن النتيجة التي حققها الهاتف في أربع إختبارات رئيسية تهم المعالج المركزي، وواجهة المستخدم، ومعالج الرسوميات، والذاكرة. وبالنظر إلى أن الهاتف Meizu 16S يضم 6GB فقط من الذاكرة العشوائية، فنحن نأمل أن يتمكن من تحقيق أداء أفضل مع ذاكرة عشوائية أكبر.

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لم نرى حتى الآن كيف سيكون أداء الهاتف Meizu 16S في الحياة الواقعية، ولكننا نأمل ألا نضطر إلى الإنتظار طويلاً من أجل ذلك.