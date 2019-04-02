LG ستبدأ رسميًا ببيع الهاتف LG V50 ThinQ 5G يوم 19 أبريل من أجل منافسة Galaxy S10 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أعلنت عنه في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم أواخر شهر فبراير الماضي بمدينة برشلونة الإسبانية، كشفت لنا شركة LG اليوم أنها ستبدأ ببيع هاتفها الذكي الأول المتوافق مع شبكات الجيل الخامس LG V50 ThinQ 5G في اليوم 19 من شهر أبريل الجاري. البلد الأول الذي سيحصل على هذا الهاتف هو كوريا الجنوبية حيث سيكلف ما يعادل 1060 دولار أمريكي للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية.

الأشخاص الذين سيقومون بشراء الهاتف LG V50 ThinQ 5G في كوريا الجنوبية قبل حلول شهر مايو المقبل سيحصلون مجانًا على الملحق LG Dual Screen والذي يكلف لوحده 193 دولار أمريكي. وبطبيعة الحال، الهاتف LG V50 ThinQ 5G سيصل إلى كوريا الجنوبية للتنافس مع Galaxy S10 5G الذي سيكون متوفرًا للشراء هناك يوم 5 أبريل بسعر يعادل 1225 دولار أمريكي للنسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية أو بسعر يعادل 1365 دولار أمريكي للنسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية.

للتذكير، يعتبر LG V50 ThinQ 5G أول هاتف ذكي من شركة LG يتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، والفضل في ذلك يعود إلى قدومه مع المعالج Snapdragon 855، ومع المودم Snapdragon X50 الذي يعد بمضاعفة سرعة الإتصال بنحو 20 مرة أكثر مقارنة مع 4G.

الهاتف LG V50 ThinQ 5G يشبه إلى حد كبير الهاتف LG V40 ThinQ الحالي، فهو يضم أيضًا شاشة OLED FullVision بحجم 6.4 إنش وبدقة 3120×1440 بكسل تضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي لإحتواء الكاميرتين الأماميتين التي تبلغ دقتهما 8 ميغابكسل و 5 ميغابكسل، تمامًا مثل الهاتف LG V40 ThinQ.

الهاتف LG V50 ThinQ 5G يضم نفس الكاميرا الخلفية الثلاثية المستخدمة في الهاتف LG V40 ThinQ الحالي، ولكنه حصل على بطارية أكبر بنسبة 20 في المئة تبلغ سعتها 4000mAh. وعلاوة على ذلك، فهو يضم مكبرات صوتية مزدوجة مدعومة برقاقة Quad DAC Hi-Fi.

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على غرار الهاتف LG V40 ThinQ الحالي، الهاتف LG V50 ThinQ 5G الجديد يضم أيضا مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية بدلاً من الشاشة، كما أنه يحمل شهادة المتانة العسكرية MIL-STD 810G.

شركة LG غير مهتمة بعد بالدخول إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، وبالتالي فقد إكتفت بالكشف عن الملحق LG Dual Screen للهاتف LG V50 ThinQ 5G، وهو الملحق الذي يضم شاشة OLED إضافية بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD مع العلم بأن هذا المحلق يقترن مع الهاتف LG V50 ThinQ 5G بإستخدام دبابيس في واجهته الخلفية.

الملحق LG Dual Screen سيعمل على تعزيز تجربة تعدد المهام، فضلا عن تحسين تجربة اللعب بفضل الشاشة الثانية التي يقدمها لك هذا الملحق والتي تتيح لك إستخدام الهاتف في الوضعية الأفقية أو العمودية، مما يجعل الهاتف LG V50 ThinQ 5G يقدم لك شيئًا مما تقدمه لنا الهواتف الذكية القابلة للطي.